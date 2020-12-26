Протестующих в Санкт-Петербурге белорусов будут штрафовать за использование БЧБ-символики

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня проживающим в Санкт-Петербурге белорусам будет запрещено собираться у здания посольства Беларуси в БЧБ-атрибутике, и скандировать лозунги. Об этом « Северо-Запад. МБХ медиа » сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов.



Фото: читатель TUT.BY

Проживающие в Санкт-Петербурге белорусы 139 дней подряд выходят к зданию посольства в бело-красно-белой символике с требованием отставки Александра Лукашенко.

— Вчера к нам подошел сотрудник полиции в звании капитана или старшего лейтенанта и сказал, что с завтрашнего дня нам запрещается находиться у посольства с белорусской атрибутикой и кричать лозунги, — рассказал Грунтов.

По его словам, будущий запрет полицейский объяснил 54 федеральным законом, запрещающим гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России.

— Я сказал ему, что мы не проводим митинги. На что он ответил, что публичные мероприятия тоже запрещены. А раз мы стоим с флагами и прочей атрибутикой — это можно квалифицировать как публичное мероприятие, — прокомментировал Грунтов.

Он также добавил, что под запрет попадут не только большие флаги, но и маленькие ленточки со значками.

Штраф составит четыре тысячи российских рублей (140 белорусских рублей).