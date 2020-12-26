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В Минске опять проблемы с водой: в Советском районе авария на насосной станции
26.12.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Советском районе столицы начались проблемы с водоснабжением — для обеспечения жителей чистой водой в некоторых точках находятся цистерны. Об этом TUT.BY сообщают читатели, это же подтверждают на горячей линии диспетчерских служб.
Читатели сообщают, что в Советском районе Минска сегодня с самого утра из кранов пошла вода цвета ржавчины, непригодная для использования. Люди сбрасывают информацию в районные чаты и сообщают о проблемах с водой на улицах Богдановича, Ломоносова, Беды, Некрасова.
Линии единого номера диспетчерских служб 115 сильно перегружены из-за шквала звонков. Нам сообщили, что неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции «Зеленый луг», в имеющейся у колл-центра информации указано, что неполадки устраняет водоканал, а ремонтные работы будут продолжаться до 8.00 28 декабря. Для обеспечения населения питьевой водой в различные точки направлены цистерны. Ниже — адреса, по которым они будут находиться:
Пользователи TUT.BY уже заметили по некоторым из этих адресов прибывшие цистерны с водой.
Наша читательница Тамара живет в частном доме по улице Щедрина в Центральном районе Минска, однако тоже с самого утра столкнулась с проблемами с водой.
— Вода шла коричневого цвета, с примесью песка и грязи. Желания ее еще и нюхать не было никакого, но резкого запаха не почувствовала, — говорит женщина.
Она пробовала дозвониться на горячую линию «Минскводоканала», однако из-за большого количества звонков других жителей — безуспешно.
— Возмущает тот факт, что никто ни о чем не предупреждает: выходные, предпраздничные дни — ни постирать, ни приготовить, ни помыться. Если бы это случилось только у меня… но мне уже звонила подруга — она живет на улице Цнянской, у нее точно такая же ситуация, — рассказала Тамара.
Об отсутствии у воды неприятного или необычного запаха также сообщил наш читатель Дмитрий, который проживает на улице Некрасова. По его словам, его семья обнаружила проблему около девяти часов утра.
— Наши соседи дозвонились в исполком. Там сказали, что знают о проблеме — это по большей части Советского района — и работают на ее устранением, но сроки не могут установить. Сказали, что пить воду нельзя, они поставили две цистерны на Олешева и Восточной. Сейчас невозможно дозвониться по номеру 115 — очень много людей в очереди, большое время ожидания, — рассказал мужчина.
В диспетчерской службе «Минскводоканала» рассказали о сбое оборудования на насосной станции: пострадал весь Советский район, а также некоторые улицы смежных с ним районов города. В данный момент специалисты усиленно промывают водопроводные сети, на отдельных улицах нормальное водоснабжение уже должно быть восстановлено, но возможен остаточный эффект до слива всей некачественной воды. В «Минскводоканале» сообщили, что рассчитывают решить проблему к вечеру сегодняшнего дня.
Это уже не первые проблемы с водой в столице в этом году. В конце июня сотни домов во Фрунзенском и Московском районах испытали проблемы с водоснабжением: из кранов пошла вода с
В начале октября проблемы с водой случились
Тогда же Генпрокуратура, проведя комплексную проверку системы водоснабжения Минска,
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Неполадки пытаются устранить службы «Минскводоканала», для обеспечения жителей питьевой водой в некоторые точки района отправлены цистерны.
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