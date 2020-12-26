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Столичные судьи будут работать три субботы подряд для оперативного рассмотрения административных дел
26.12.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минские судьи сегодня продолжают рассматривать дела об административных нарушениях и выносить «сутки». Дежурить судьи будут также в субботы 2 и 9 января 2021 года. Соответствующий приказ Мингорсуда
Судьям в районных судах Минска поручено установить субботние дежурства с 10.00 до 14.00 по рассмотрению дел о правонарушениях, за совершение которых предусмотрен административный арест. При рассмотрении дел документ также предписывает обеспечить участие дежурных адвокатов.
В приказе Мингорсуда говорится, что данная мера связана с предстоящими продолжительными выходными и предпринята для оперативного рассмотрения дел об административных правонарушениях.
При этом наблюдатели сообщают, что сегодня им не во все районные суды удалось попасть.
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Столичные судьи будут работать три субботы подряд для оперативного рассмотрения административных дел
В документе говорится, что данная мера связана с предстоящими продолжительными выходными и предпринята для оперативного рассмотрения дел об административных...
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