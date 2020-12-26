Столичные судьи будут работать три субботы подряд для оперативного рассмотрения административных дел

Источник материала: Tut.by

Минские судьи сегодня продолжают рассматривать дела об административных нарушениях и выносить «сутки». Дежурить судьи будут также в субботы 2 и 9 января 2021 года. Соответствующий приказ Мингорсуда опубликовал лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Судьям в районных судах Минска поручено установить субботние дежурства с 10.00 до 14.00 по рассмотрению дел о правонарушениях, за совершение которых предусмотрен административный арест. При рассмотрении дел документ также предписывает обеспечить участие дежурных адвокатов.

В приказе Мингорсуда говорится, что данная мера связана с предстоящими продолжительными выходными и предпринята для оперативного рассмотрения дел об административных правонарушениях.

При этом наблюдатели сообщают, что сегодня им не во все районные суды удалось попасть.