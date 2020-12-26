Плодоовощные ларьки не будут убирать с улиц Минска, но 2021 год станет для них проверочным

Источник материала: Tut.by

Плодоовощные ларьки не будут убирать с улиц столицы, всем предпринимателям продлены договоры аренды. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Вместе с тем у различных служб города к осуществлению данного вида торговли есть определенные претензии. К сожалению, не все соблюдают кассовую дисциплину и санитарно-эпидемиологические требования, — пояснил Трущенко.

Он сообщил, что к предпринимателям уже предъявлены соответствующие требования, установленные законодательством.

— В течение сезона (с 1 марта по 1 декабря. — Прим. ред.) посмотрим, как они смогут справиться с их соблюдением, — подчеркнул зампредседателя Мингорисполкома.

По словам Трущенко, если эксперимент пройдет удачно, то данный вид торговли получит развитие. Если же субъекты не смогут обеспечить работу в соответствии с установленными законодательством требованиями, городские власти будут вынуждены корректировать ее административными мерами.

В Минске функционируют 142 лотка, с которых осуществляют свою деятельность 50 субъектов хозяйствования. Проведенные рейды выявили: большинство субъектов хозяйствования при осуществлении торговой деятельности не соблюдают условия заключенных договоров аренды. Они занимают дополнительную площадь земельного участка, не демонтируют киоски на зимний период, не обеспечивают надлежащий внешний вид. Заработная плата продавцов значительно меньше средней по Минску, не в полном объеме уплачивались налоги, занижались объемы выручки. Санитарные службы предъявляли претензии к содержанию торговых мест, оборудования, инвентаря. Не в должной чистоте и исправности содержалась тара. Кроме того, поступали жалобы от потребителей на работу таких объектов. В частности, покупатели жаловались на то, что фрукты и овощи реализовывались загнившие, испорченные, проросшие, с нарушением целостности кожуры. Некоторые торговые точки реализовывали продукцию без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, обеспечивающих прослеживаемость.