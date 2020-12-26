Нормальная вода возвращается в пострадавшие районы Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Еще по нескольким адресам в Минске, где ранее отмечались проблемы водой, возвращается нормальное водоснабжение, сообщили в официальном Telegram-канале Мингорисполкома.

"Подача воды надлежащего качества восстановлена в границах улиц Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича, Цнянской, Якуба Коласа, Беломорской", - говорится в сообщении мэрии.

По-прежнему продолжается поставка питьевой воды по тем адресам, где наблюдаются ухудшение качества водопроводной воды. Машины будут работать до полного устранения проблем по следующим точкам:

• ул. Восточная, 50,

• ул. Калиновского, 24,

• ул. Цнянская, 17,

• ул. Я. Коласа, 21,

• ул. Беды, 11/1.

Вместе с тем городские службы проводят дополнительный лабораторный контроль качества воды, промывка сетей водоснабжения продолжается.

"Вода цвета шоколада"

О проблемах с водой жители Советского района начали сообщать с утра. Так, жительница дома №4 по улице Мележа Анна рассказывает, что около 11 часов обнаружила, что вода из крана шоколадного цвета.

"Я не придала этому значения: у нас стабильно раз-два в две недели отключается вода, а потом из крана льется вот такая красивая шоколадная водичка. Мы привыкли: надо просто 10-15 минут спустить воду и все будет нормально", - говорит девушка.

Как рассказала Анна, к обеду возле дома появилась "аварийка". У воды не было специфического запаха, а когда качество немного улучшилось, она даже смогла помыть такой водой голову. А уже ближе к 16 часам проблема исчезла: вода в кранах постепенно начала светлеть, а сейчас уже все нормально.

Сбой оборудования

Минские власти сообщили , что вода плохого качества в двух районах Минска - из-за сбоя оборудования насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг" 5-го водозабора "Боровляны".

Проблемы отмечались по улицам Некрасова, Беды, Восточная, Богдановича, Ломоносова, Корш-Саблина, Гало, Я. Коласа, Сурганова, а также на Калиновского и в квартале Орловской, Гая, Карастояновой, Азизова, Каховской, Куйбышева. Изначально операторы службы 115 сообщали, что проблемы с водой могут растянуться на 2 дня, но сейчас "Минскводоканал" обещает устранить все к вечеру субботы.

Обезвоженный Минск

В течение года проблемы с водой в Минске отмечались уже не единожды. 24 июня о серьезном ухудшении качества воды сообщили жители юго-запада Минска, тогда от воды шел странный химический запах – йода и болота. В "Минскводоканале" сначала проблему отрицали, о том, что воду пить нельзя, сообщили только через сутки, что вызвало крайне негативную реакцию граждан. Люди стояли в длинных очередях к родникам или цистернам с водой, скупали бутылки в магазинах.

Тогда, по одной из версий, причинами загрязнения воды в водопроводе Минска стали работы по замене участка сети. Вопрос некачественной воды в Минске на личный контроль взял президент Александр Лукашенко.

Запрет на использование воды сняли через 4 дня. После произошедшего жителям пострадавших районов обнулили счета за воду в июне, позже возбудили уголовное дело. В октябре Генпрокуратура завершила проверку по факту "проблемной воды". Выводы: ЧП произошло по вине сотрудников КУП "Минскводоканал".

Проблема в Новой Боровой

16 ноября на несколько дней без воды (а позже еще и без отопления) остались жители Новой Боровой. Здесь власти назвали причиной умышленное повреждение запорной арматуры. Сами же жители связывали такие проблемы в своем микрорайоне со своей дворовой активностью по поводу политической ситуации в стране. Сразу же минчане объединились и стали массово помогать оставшимся без воды людям: кто-то подвозил воду, кто-то предлагал приехать помыться и постирать вещи у себя дома.

17 ноября отопление в Новой Боровой восстановили, а 18 ноября снова включили воду.