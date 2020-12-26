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Нормальная вода стала возвращаться в пострадавшие районы Минска
26.12.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нормальная вода вернулась в краны еще ряда потребителей пострадавших районов Минска. Информация об этом появилась в официальном
«Подача воды надлежащего качества восстановлена в границах улиц Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича, Цнянской, Я. Коласа, Беломорской», говорится в сообщении.
Промывка сетей продолжается, отметили в Мингорисполкоме.
Автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах.
Сегодня проблемы с качеством воды
В текущем году это не первое ЧП в Минске с питьевой водой. В июне некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность). Кроме того, в начале октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению ее качества в Советском и Первомайском районах столицы.
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Автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный...
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