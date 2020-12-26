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Нормальная вода стала возвращаться в пострадавшие районы Минска

26.12.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нормальная вода вернулась в краны еще ряда потребителей пострадавших районов Минска. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Мингорисполкома.


Фото: Минск-Новости

«Подача воды надлежащего качества восстановлена в границах улиц Некрасова, Беды, Восточной, Богдановича, Цнянской, Я. Коласа, Беломорской», говорится в сообщении.

Промывка сетей продолжается, отметили в Мингорисполкоме.

Автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах.

Сегодня проблемы с качеством воды возникли в Советском и Центральном районах Минска из-за сбоя в работе насосного оборудования. После инцидента четыре бригады аварийно-восстановительных работ оперативно занялись промывкой сетей.

В текущем году это не первое ЧП в Минске с питьевой водой. В июне некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность). Кроме того, в начале октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению ее качества в Советском и Первомайском районах столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный...
 
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