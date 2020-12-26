«Все из-за политики». В Instagram удалили аккаунты артиста Солодухи и депутата Василевич

Источник материала: Tut.by

В Instagram были удалены аккаунты белорусского эстрадного певца Александра Солодухи и «Мисс Беларусь 2018», депутата Марии Василевич. Они считают, что во всем виновата политика.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Антон Солодуха, старший сын звезды белорусской эстрады, подтвердил в разговоре с TUT.BY, что удаление страницы его отца в Instagram произошло не по его желанию, а по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.

— Удалили нам, удалили ОНТ, удалили сестрам Груздевым — все из-за политики. Вы сами знаете, что происходит в стране и кто за кого. Кто-то за, кто-то против власти, у каждого свое мнение, никто никому ничем не обязан. И те, кто, наверное, был против нынешней власти, решили вот так отомстить. Это мое предположение, — заявил Антон Солодуха.

Соцсети Солодухи-старшего вели его сыновья Александр и Антон — последний рассказал, что проблемы с Instagram-аккаунтом его отца начались около месяца назад, однако страницу трижды удавалось быстро восстановить. По его словам, пока от техподдержки никакого ответа получить не удалось.

В это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь 2018» и депутата Палаты представителей Марии Василевич — на страницу к тому моменту было подписано более 38 тысяч пользователей. Парламентарий создала новый аккаунт, где прокомментировала случившееся.



Скриншот нового Instagram-аккаунта Марии Василевич

«Дорогие хакеры, вы конечно большие профессионалы, ваши бы способности, да в мирное русло… И если вы хоть на минуту стали счастливы, оттого, что удалили мой аккаунт, я правда рада, что пусть и косвенно, но оказалась причастной к вашему хорошему настроению!» — говорится в посте Марии Василевич.

Также Василевич, которая является членом Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента, пояснила подписчикам, что не была инициатором проекта вызвавших критику изменений в закон о гражданстве, который предусматривал утрату белорусского паспорта в связи с экстремистской деятельностью его обладателя — правда, норма должна была применяться только для натурализованных граждан нашей страны, родившихся за пределами Беларуси.



Скриншот нового Instagram-аккаунта Марии Василевич

Напомним, до этого был удален Instagram-аккаунт телеканала ОНТ. Представители телеканала заявили, что располагают доказательствами того, что «имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции».