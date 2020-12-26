ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Все из-за политики». В Instagram удалили аккаунты артиста Солодухи и депутата Василевич

26.12.2020 19:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Instagram были удалены аккаунты белорусского эстрадного певца Александра Солодухи и «Мисс Беларусь 2018», депутата Марии Василевич. Они считают, что во всем виновата политика.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Антон Солодуха, старший сын звезды белорусской эстрады, подтвердил в разговоре с TUT.BY, что удаление страницы его отца в Instagram произошло не по его желанию, а по инициативе администрации сервиса: судя по всему, пользователи отправили жалобы на контент, размещенный в аккаунте. Сам он в произошедшем винит политику.

— Удалили нам, удалили ОНТ, удалили сестрам Груздевым — все из-за политики. Вы сами знаете, что происходит в стране и кто за кого. Кто-то за, кто-то против власти, у каждого свое мнение, никто никому ничем не обязан. И те, кто, наверное, был против нынешней власти, решили вот так отомстить. Это мое предположение, — заявил Антон Солодуха.

Соцсети Солодухи-старшего вели его сыновья Александр и Антон — последний рассказал, что проблемы с Instagram-аккаунтом его отца начались около месяца назад, однако страницу трижды удавалось быстро восстановить. По его словам, пока от техподдержки никакого ответа получить не удалось.

В это же время был взломан и удален Instagram-аккаунт «Мисс Беларусь 2018» и депутата Палаты представителей Марии Василевич — на страницу к тому моменту было подписано более 38 тысяч пользователей. Парламентарий создала новый аккаунт, где прокомментировала случившееся.


Скриншот нового Instagram-аккаунта Марии Василевич

«Дорогие хакеры, вы конечно большие профессионалы, ваши бы способности, да в мирное русло… И если вы хоть на минуту стали счастливы, оттого, что удалили мой аккаунт, я правда рада, что пусть и косвенно, но оказалась причастной к вашему хорошему настроению!» — говорится в посте Марии Василевич.

Также Василевич, которая является членом Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента, пояснила подписчикам, что не была инициатором проекта вызвавших критику изменений в закон о гражданстве, который предусматривал утрату белорусского паспорта в связи с экстремистской деятельностью его обладателя — правда, норма должна была применяться только для натурализованных граждан нашей страны, родившихся за пределами Беларуси.


Скриншот нового Instagram-аккаунта Марии Василевич

Напомним, до этого был удален Instagram-аккаунт телеканала ОНТ. Представители телеканала заявили, что располагают доказательствами того, что «имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О потере аккаунта отца рассказал сын Александра Солодухи, а Мария Василевич сама высказалась об удалении своей страницы в Instagram.
 
Новости дня
Новости общества
 
Нормальная вода стала возвращаться в пострадавшие районы Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика