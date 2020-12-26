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На площади Свободы - артисты балета и цирка на сцене-«карусели». Посмотрели, как это выглядит
26.12.2020 20:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Верхнем городе в Минске стартовали рождественские представления. Рядом со скульптурой «Городские весы» установили «Новогоднюю карусель». Сцена крутится, пока на ней выступают артисты цирка и балета. Предлагаем посмотреть, как это выглядит на фото, а в движении арт-объект можно оценить на месте.
Мы еще в ноябре
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«Новогодняя карусель» будет работать каждый день с 26 декабря по 2 января. Время представлений — 17.00 и 20.00. Сеансы короткие (не дольше 15 минут), так что замерзнуть не успеете.
Напомним, материально-техническое обеспечение второго объекта — огромной сцены на Октябрьской площади, судя по договору с подрядчиком на сайте госзакупок, ориентировочно должно было обойтись в 348 500 рублей. Какова эта сцена в деле, можно будет оценить в новогоднюю ночь, а также 1 и 2 января.
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В Верхнем городе в Минске стартовали рождественские представления. Рядом со скульптурой «Городские весы» установили «Новогоднюю карусель». Сцена крутится, пока...
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