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МВД усилит меры безопасности на новогодние праздники

27.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В новогодние праздники будут приняты усиленные меры безопасности, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия. Об этом заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она отметила, что усиленный вариант несения службы продолжается и сейчас.

— Я бы хотела обратиться к жителям нашей станы и гостям, которые приедут на новогодние праздники, с пониманием относиться к некоторым мероприятиям, которые будут проводить сотрудники милиции. Речь идет о пропускном режиме, о досмотровых мероприятиях, — сказала Чемоданова и отметила, что все эти меры будут приняты исключительно в целях безопасности.

В новогоднюю ночь на Октябрьской площади в Минске будет светомузыкальное представление и фейерверк. 1 и 2 января в 18 часов представление повторится.

Ольга Чемоданова также сказала, что необходимо принятие дальнейших мер по защите чести, достоинства и деловой репутации представителей государственной власти, сотрудников внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД. Представитель МВД пояснила, что разговор идет прежде всего о кибербуллинге в отношении сотрудников ведомства.

— Необходимо обратить внимание в том числе и на дисциплину, потому как есть вопросы в части утечки информации, служебной информации — и это немаловажное направление, — дополнила Чемоданова.

 
Теги: Минск
 
 
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В новогодние праздники будут приняты усиленные меры безопасности, чтобы не допустить ни одного чрезвычайного происшествия.
 
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