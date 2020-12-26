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Стали известны подробности детского утренника с участием командира ОМОНа
27.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба необычно поздравил воспитанников Радошковичской школы-интерната, кадры передали в эфире телеканала СТВ.
© REUTERS / STRINGER
Кроме новогоднего представления и традиционного вручения подарков, Балаба показал детям спецтехнику, выставленную на плацу, дал поддержать оружие и угостил солдатской кашей.
Командир ОМОНа рассказал, что не первый раз на празднование приглашают детей сотрудников, а в этот раз пригласили еще и детей сирот. Балаба объяснил, почему сотрудники устроили такой праздник: "чтобы вернулось добро, вернулся мир". Он также добавил, что "абсолютно подавляющее число людей нас поддерживает".
"Они сегодня находятся здесь, и мы надеемся отдать им все свою душевную теплоту. Чтобы они почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, чтобы у них состоялся праздник", - объяснил он в эфире, почему сотрудники устроили праздник детям-сиротам.
Сотрудники отряда особого назначения дружат с Радошковичской школой-интернатом уже более 30 лет, сообщили в эфире телеканала.
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Глава спецподразделения разрешил детям подержать оружие, посидеть в автозаке и накормил солдатской кашей.
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