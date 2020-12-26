Стали известны подробности детского утренника с участием командира ОМОНа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба необычно поздравил воспитанников Радошковичской школы-интерната, кадры передали в эфире телеканала СТВ.

Кроме новогоднего представления и традиционного вручения подарков, Балаба показал детям спецтехнику, выставленную на плацу, дал поддержать оружие и угостил солдатской кашей.

Командир ОМОНа рассказал, что не первый раз на празднование приглашают детей сотрудников, а в этот раз пригласили еще и детей сирот. Балаба объяснил, почему сотрудники устроили такой праздник: "чтобы вернулось добро, вернулся мир". Он также добавил, что "абсолютно подавляющее число людей нас поддерживает".

"Они сегодня находятся здесь, и мы надеемся отдать им все свою душевную теплоту. Чтобы они почувствовали себя в хорошей семейной атмосфере, чтобы у них состоялся праздник", - объяснил он в эфире, почему сотрудники устроили праздник детям-сиротам.

Сотрудники отряда особого назначения дружат с Радошковичской школой-интернатом уже более 30 лет, сообщили в эфире телеканала.

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