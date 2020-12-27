В Ольшанах хотят построить крупнейшую в Беларуси церковь христиан веры евангельской на 3 тысячи мест

Источник материала: Tut.by

21 декабря на областном архитектурно-градостроительном совете в Бресте рассматривалась архитектурная концепция строительства здания Дома молитвы религиозной общины «Церковь христиан веры евангельской в агрогородке Ольшаны», пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Проект предварительно прошел общественное обсуждение. Это будет крупнейшее в Беларуси культовое сооружение на 3000 мест. На площадке около 5 гектаров рядом с Домом молитвы разместятся два скверика, парковочные площадки и другие объекты. Участок для строительства не случайно выбран в прибрежной полосе Ольшанского озера. Благодаря этому здесь можно разместить купель для проведения обрядов крещения, в которых участвуют до сотни человек. Заказчиком является религиозная община христиан веры евангельской.

Именно крепким религиозным фундаментом во многом объясняется «ольшанский феномен». Агрогородок Ольшаны Столинского района — один из успешных сельских населенных пунктов страны. Он выгодно отличается уровнем жизни, приростом населения, отсутствием миграции молодежи в город и низким уровнем преступности.

Как прокомментировал по итогам архитектурно-градостроительного совета главный архитектор области Александр Жарков, проектировщикам культового здания рекомендовано предусмотреть больше парковочных мест для автомобилей и велопарковки, учесть рекомендации специалистов по соблюдению норм пожарной безопасности и организации транспортных развязок. При хорошем финансовом раскладе (и соответствующей санитарно-эпидемиологической ситуации) около полутора лет уйдет на разработку проектной документации, проведение экологической и строительной экспертиз. После чего можно будет приступить к строительству Дома молитвы.