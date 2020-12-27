ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ольшанах хотят построить крупнейшую в Беларуси церковь христиан веры евангельской на 3 тысячи мест

27.12.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

21 декабря на областном архитектурно-градостроительном совете в Бресте рассматривалась архитектурная концепция строительства здания Дома молитвы религиозной общины «Церковь христиан веры евангельской в агрогородке Ольшаны», пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Проект предварительно прошел общественное обсуждение. Это будет крупнейшее в Беларуси культовое сооружение на 3000 мест. На площадке около 5 гектаров рядом с Домом молитвы разместятся два скверика, парковочные площадки и другие объекты. Участок для строительства не случайно выбран в прибрежной полосе Ольшанского озера. Благодаря этому здесь можно разместить купель для проведения обрядов крещения, в которых участвуют до сотни человек. Заказчиком является религиозная община христиан веры евангельской.

Именно крепким религиозным фундаментом во многом объясняется «ольшанский феномен». Агрогородок Ольшаны Столинского района — один из успешных сельских населенных пунктов страны. Он выгодно отличается уровнем жизни, приростом населения, отсутствием миграции молодежи в город и низким уровнем преступности.

Как прокомментировал по итогам архитектурно-градостроительного совета главный архитектор области Александр Жарков, проектировщикам культового здания рекомендовано предусмотреть больше парковочных мест для автомобилей и велопарковки, учесть рекомендации специалистов по соблюдению норм пожарной безопасности и организации транспортных развязок. При хорошем финансовом раскладе (и соответствующей санитарно-эпидемиологической ситуации) около полутора лет уйдет на разработку проектной документации, проведение экологической и строительной экспертиз. После чего можно будет приступить к строительству Дома молитвы.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок для строительства не случайно выбран в прибрежной полосе Ольшанского озера.
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД усилит меры безопасности на новогодние праздники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика