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Что происходит в Беларуси 27 декабря
27.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье утром в некоторых районах Минска провели акции солидарности с БЧБ-флагами, а в отдельных прошлись маршами. В Уручье тем временем утром заметили людей с красно-зелено-белыми флагами. TUT.BY рассказывает в онлайне про события 27 декабря.
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В воскресенье утром в некоторых районах Минска провели акции солидарности с БЧБ-флагами, а в отдельных прошлись маршами. В Уручье тем временем утром заметили людей...
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