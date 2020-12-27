История «дядь Вани» из Бреста, который взял на улице гитару у пацанов, сыграл - и до сих пор «в топе» YouTube

Источник материала: Tut.by

Выступление трех лучших гитаристов в мире собрало на YouTube почти 7,8 миллиона просмотров. На 100 тысяч меньше пользователей посмотрели запись живого исполнения Куртом Кобейном хита «Rape me» в Париже за несколько месяцев до смерти музыканта в 1994 году. Угадайте, сколько же просмотров собрала уличная гитарная импровизация от брестского пенсионера Ивана Николаевича Чайки? Почти 37 миллионов! Почему «проходной» ролик стал таким популярным, до сих пор не могут понять ни сам Иван Николаевич, ни брестский видеоблогер Валерий Маленок, который залил видео на свой канал, ни комментаторы. «Дедок жжет», — восхищаются одни зрители. «Да ты же просто испанский бой показал», — ворчат другие. Ролику уже четвертый год пошел, а третий по популярности комментарий под видео: «У кого в рекомендациях 2020?».



Иван Николаевич Чайка

Вот и «дядь Ваня» говорит, что за ту бородатую гитарную импровизацию его узнают на улицах по сей день. От своей популярности он не прячется. Наоборот, сам периодически выходит «в народ», чтобы поиграть на пешеходной Советской в Бресте на гармони. Иногда берет у местных пацанов гитару, бьет по струнам — и опять собирает миллионы просмотров на ютуб.

— А вот с гармонью так не получается, — смеется дядя Ваня.

«Ну шо, Ваня?! Мы твоя новая крыша»

На пешеходной Советской дядь Ваню чаще всего можно встретить неподалеку от памятника 1000-летия. Зимой, когда на улице мало музыкантов, он занимает лавочку напротив кованой скульптуры чеканного станка. Точка хорошая. Во-первых, проходная. Во-вторых, здесь он равноудален и от хореографической школы в здании на углу, и от гитаристов, которые лабают под ДДТ напротив торгового центра «Дидас Персия». Никто никому не мешает, клиентов не отбирает.

С Иваном Николаевичем мы встречаемся на его рабочей лавочке сразу после обеда. На точку музыкант приходит с двухколесной тележкой, к которой привязана зачехленная гармонь. Иван Николаевич отстегивает груз, кладет на лавочку картонку, на картонку — меховой коврик, на меховой коврик садится сам. Достает из футляра инструмент, гладит, хвастается:

— Ручная работа. В Минске купил.





Раскрытый футляр музыкант оставляет на тротуаре в метре от себя. Это копилка для тех, кто захочет поддержать копейкой. Внутри приклеен выцветший местами плакат с краткой информацией об Иване Николаевиче и телефонами для «корпоративных клиентов».

Только музыкант ударил по клавишам, как вокруг стали собираться люди. Первыми на звуки гармони потянулись асоциальные элементы. Цыганка, которая с ребенком собирала на Советской милостыню, подошла поинтересоваться, сколько стоит инструмент и смог бы он продать его за 200 рублей. За ней подошли двое подвыпивших мужчин. Один в шапочке, второй — без.

— Ну шо, Ваня?! Мы твоя новая крыша, — рогочет на всю улицу «шапочка».

Дядь Ваня улыбается несмешной шутке и интеллигентно переводит разговор в другое русло:

— Как там нога у Пети?

— Да лежит он. Нога распухла. Такая во колода, — «шапочка» широко расставляет ладони, демонстрируя шокирующие масштабы травмы.

— А что такое?

— Да ерунда какая-то. Я говорю, что это у него синдром систематического хронического недопивания, — опять заливается смехом «шапочка».





На этом «шапочка» машет дядь Ване рукой, бросает прощальное «давай!» и уходит в сторону магазина.

— Интересная у вас тут публика.

— Да это все наши бичи. Они безобидные. Я уже их всех знаю, — смеется Иван Николаевич, бьет по клавишам и заводит что-то из «русского народного».

«Мне сверху ангел подсказал: „Стой, не выпендривайся“»

Видео, которое прославило дядь Ваню, брестский блогер Валерий Маленок опубликовал еще в мае 2017 года. Появилось оно случайно.

— Я гулял по Советской. Вижу, сидят на лавочке два пацана с гитарами, — рассказывает дядь Ваня. — Слышу, что гитара расстроена в хлам. Вообще не звучит. Я подошел, попросил у него инструмент и говорю: «А что ж вы играете, у вас же инструмент расстроен». Они удивились. Я взял гитару, настроил ее и сыграл. А тут как раз шел Валера по улице и снял. И пошло-поехало.

Видео: Валерий Маленок

Валерий Маленок те же события описывает несколько иначе:

— Шел Ванька. Играли пацаны. Ваня доколупался до них: «Дай покажу, дай покажу». Я его хотел сначала турнуть, но потом мне сверху ангел подсказал: «Стой, не выпендривайся. Хай. Снимай только». До сих пор все в комментариях на ютюбе пишут: «Как так играть, что это за бой?» Кто-то узнает, что это испанский, кто-то не узнает.

— Ну там бразильский бой больше, — вмешивается дядь Ваня.

Тогда, конечно, никто и не думал, что «снятый на коленке» ролик соберет десятки миллионов просмотров. Но уже первые дни после публикации на телефон Ивана Николаевича обрушился шквал звонков:

— Звонили постоянно. У всех вопросы: где вы так научились играть. Я им отвечаю: «Сам научился». А они мне: «Да не может быть! У вас точно есть музыкальное образование». Объясняю: есть четыре класса музшколы. До сих пор звонят. Честно — уже надоело. А что изначально творилось, даже вспоминать не хочу. Телефон был красный, — говорит Иван Николаевич.





Почему любительская импровизация так понравилась пользователям YouTube, Валерий и дядь Ваня гадают до сих пор.

— Да там ничего особенного нет, — оправдывается музыкант. — Но народ почему-то запал. Из-за боя, наверное…

— Не из-за боя, — парирует блогер. — Видео цепляет тем, что там обычные люди. Людям уже эти «поющие трусы» надоели. Они хотят живых людей увидеть.

После этого дядь Ваня неоднократно появлялся на канале Валерия и постоянно собирал виртуальные аншлаги. Видео «Поцелуй меня удача! Под гитару от дяди Вани! Класс» просмотрели 4,8 миллиона пользователей. «Дядя Ваня попросил инструмент и гитара запела» получил 1,1 миллиона просмотров. «Дядя Ваня попросил гитару и спел» — 4,5 миллиона.

— Его теперь все знают. Весь Брест. Он просто скромничает. Я ему: «Веди себя, как звезда», а он прячется, — смеется Валерий. — Я его несколько лет уговаривал выйти на улицу. Стеснительный вообще. А сейчас его с улицы не выгонишь. Все. Готов здесь ночевать.

«Были такие времена, что гармонисты на вес золота были»

Постепенно хайп пошел на спад. В этом году на канале Валерия выходили еще два ролика с гитарой и Иваном Николаевичем, но прежнюю «кассу» они не собрали. Вроде бы музыкант тот же, канал старый, заголовки цепляющие — а былых просмотров и близко нет. «Тот самый дядя Ваня зажигает на улице! Класс» вышел месяц назад — и собрал всего 3,2 тысячи. «Потрясающий народный талант, дядя Ваня! Смотрим» за два месяца просмотрели 8,5 тысячи раз.

Иван Николаевич из-за резкого падения популярности не переживает. Понимает, что та была случайная и мимолетная. Да и гитара для него лишь хобби: с детства он любил гармонь. Их у него много. Есть в коллекции даже дорогущая Dino Baffetti стоимостью около 1500 долларов.

— Дядь Вань, а зачем на гармонь такие деньги тратить?

— Ну как тебе объяснить… Если ты рыбак — и не просто рыбак, а потомственный, от деда, от батьки — то тебе не жалко отдать деньги на хорошую удочку. Мне на гармонь было не жалко.

— Жена не ругала?

— Ну… Как сказать… Разговоры были.

— Ругала, короче… Стоило хоть того?

— Ну конечно! Эта гармонь очень хорошо выстроена. Не подкопаешься. Насколько она деликатно, качественно и искусно сделана — у нас таких нет.





Со своей гармонью дядь Ваня выступает не только на улице Советской в Бресте. С ней он ездит по фестивалям в Беларуси, России и Украине. Но интерес к инструменту, под который при Союзе пели чуть ли не на каждом застолье, постепенно угасает, вздыхает Иван Николаевич.

— Были такие времена, что гармонисты на вес золота были. Помню, я был еще пацаном, пойду на свадьбу, где гармонист играет, так там вокруг него чуть ли не охрана стояла.

— А сейчас как?

— По-другому. Сейчас молодежи, видимо, это неинтересно. Дай им гитару и больше ничего.

И дядя Ваня опять начинает играть: не ради былого хайпа — из любви к гармони, Бресту и народному искусству.



