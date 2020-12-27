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Минчане продолжают жаловаться на качество воды в Зеленом Луге
27.12.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели TUT.BY, проживающие в Зеленом Луге, продолжают жаловаться на качество воды из-под крана. Вот так 27 декабря в 10 утра выглядела вода в доме минчанки Натальи, которая живет на улице Тикоцкого Первомайского района Минска.
По словам читательницы, вода коричневого цвета появилась в их кране вчера около полудня. К вечеру ситуация чуть улучшилась, но к 10 утра воскресенья цвет воды снова стал неприятным.
— Запаха у этой воды нет, но, если ее набрать в какой-то сосуд, сразу же появляется осадок, — рассказывает Наталья. — Утром мы дозвонились в «115». Там ответили, что проблема возникла из-за сбоя технологического оборудования. Предупредили: такая ситуация будет до 8 утра 28-го и, возможно, в последующие сутки.
Вчера, продолжает Наталья, к их домам подъезжали цистерны с водой. Сегодня она также оставила заявку на подвоз питьевой воды.
Напомним, в субботу, 26 декабря, у жителей Советского и Центрального районов Минска
Параллельно с этим, говорилось в сообщении, автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах.
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Читатели TUT.BY продолжают жаловаться на качество воды из-под крана. Вот так 27 декабря в 10 утра выглядела вода в доме одной из минчанок, которая живет в Зеленом Луге - 5 -...
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