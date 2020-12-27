Минчане продолжают жаловаться на качество воды в Зеленом Луге

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY, проживающие в Зеленом Луге, продолжают жаловаться на качество воды из-под крана. Вот так 27 декабря в 10 утра выглядела вода в доме минчанки Натальи, которая живет на улице Тикоцкого Первомайского района Минска.



По словам читательницы, вот такая вода текла у нее из крана в 10 утра 27 декабря. Фото: читатели TUT.BY

По словам читательницы, вода коричневого цвета появилась в их кране вчера около полудня. К вечеру ситуация чуть улучшилась, но к 10 утра воскресенья цвет воды снова стал неприятным.

— Запаха у этой воды нет, но, если ее набрать в какой-то сосуд, сразу же появляется осадок, — рассказывает Наталья. — Утром мы дозвонились в «115». Там ответили, что проблема возникла из-за сбоя технологического оборудования. Предупредили: такая ситуация будет до 8 утра 28-го и, возможно, в последующие сутки.

Вчера, продолжает Наталья, к их домам подъезжали цистерны с водой. Сегодня она также оставила заявку на подвоз питьевой воды.

Напомним, в субботу, 26 декабря, у жителей Советского и Центрального районов Минска возникли проблемы с качеством воды. Причина — сбой в работе насосного оборудования. К вечеру в официальном Telegram-канале Мингорисполкома появилась информация о том, что в краны потребителей пострадавших районов начала возвращаться нормальная вода. При этом отмечалось, что промывка сетей продолжается.

Параллельно с этим, говорилось в сообщении, автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах.