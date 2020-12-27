Локальные воскресные марши проходят в Минске и других городах, есть задержанные

Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 декабря. В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия проходят в Минске и других населенных пунктах Беларуси.

О первых задержанных сообщают в соцсетях и телеграм-каналах очевидцы. В частности, несколько человек задержано в столичном районе Сокол.

Также телеграм-каналы размещают фото и видео акций сторонников перемен, прошедших рано утром. Так, в районе подшипникового и тракторного заводов. Колонна людей, скандируя "Жыве Беларусь!", прошла по району с бело-красно-белыми флагами. На улице Маяковского группа местных жителей с бело-красно-белым флагами провела "совместную зарядку". Затем еще одна группа людей прошла маршем по району. Утренний локальный марш провели жители столичного района Малиновка. Жители Первомайского района выстроились утром вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.

Сторонники перемен провели сегодня марши и другие акции в минских районах Запад, Сухарево, Кунцевщина, Красный Бор, Чижовка, Медвежино, Тивали, Грушевка, Малиновка, Уручье, Зеленый Луг, Сокол, Лебяжий, Дрозды, Домбровка, Курасовщина, Масюковщина, Ждановичи.

Также локальные акции прошли в районе метро Пушкинская (здесь встретились две колонны протестующих) и Спортивная, на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, на Логойском тракте.

Акции также прошли в Гродно, Лиде, Заславле (участники были в красно-белой одежде и костюмах Деда Мороза), поселке Солнечный, агрогородке Крупица Минского района.

20-е воскресенье (со дня президентских выборов 9 августа) сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца воскресные акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Локальные воскресные марши проходят в Минске и других городах, есть задержанные Минск, 27 декабря. В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия проходят в Минске и других населенных...

БелаПАН.