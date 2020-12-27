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В некоторых домах Зеленого Луга чистая вода появится не раньше 28 декабря

27.12.2020 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. В некоторых домах Советского района Минска чистая вода появится не раньше 28 декабря, сообщили Sputnik в службе ЖКХ "115".

"По имеющейся информации проблемы наблюдаются в ряде кварталов, по-прежнему организован подвоз воды в пострадавшие районы. Скорее всего, чистая вода там, где она еще не появилась, пойдет не раньше 8:00 28 декабря", – рассказала оператор.

"Минскводоканал" в свою очередь рассказал, что уже завершена промывка сетей после вчерашнего сбоя оборудования на насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг", об этом сообщают "Минск-Новости". Специалисты продолжают мониторинг качества воды, оперативно реагируют, если поступают обращения от жителей. По их словам, жалобы единичны и не носят системного характера.

© Sputnik / Игорь Зарембо
"Минскводоканал" не рекомендует пока пить в воду в "аварийных" районах

Вода не по ГОСТу

Проблема с качеством воды у жителей улиц Некрасова, Беды, Восточная, Богдановича, Колоса, Ломоносова, Саблина, Сурганова, Калиновского и других началась утром 26 декабря, они сообщали, что из-под кранов течет вода темно-коричневого цвета. Позже Мингорисполком заявил, что неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции. Насос не запустился, поэтому вручную пришлось задействовать резервный. Из-за этого давление воды резко подскочило, и в краны горожан попали естественные отложения, которые отслоились с труб после таких неполадок.

Ранее в "Минскводоканале" попросили людей не употреблять воду для питья и готовки: нужно время, чтобы система водоснабжения полностью отчистилась. Окончательное заключение о качестве воды позже выдадут санитарные службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Нормальное водоснабжение вернулось в пострадавшие кварталы вечером в субботу, однако в воскресенье читатели вновь сообщили о проблемах с водой.
 
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