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В некоторых домах Зеленого Луга чистая вода появится не раньше 28 декабря
27.12.2020 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. В некоторых домах Советского района Минска чистая вода появится не раньше 28 декабря, сообщили Sputnik в службе ЖКХ "115".
"По имеющейся информации проблемы наблюдаются в ряде кварталов, по-прежнему организован подвоз воды в пострадавшие районы. Скорее всего, чистая вода там, где она еще не появилась, пойдет не раньше 8:00 28 декабря", – рассказала оператор.
"Минскводоканал" в свою очередь рассказал, что уже завершена промывка сетей после вчерашнего сбоя оборудования на насосной станции 2-го подъема "Зеленый луг", об этом
© Sputnik / Игорь Зарембо
Вода не по ГОСТу
Проблема с качеством воды у жителей улиц Некрасова, Беды, Восточная, Богдановича, Колоса, Ломоносова, Саблина, Сурганова, Калиновского и других
Ранее в "Минскводоканале"
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Нормальное водоснабжение вернулось в пострадавшие кварталы вечером в субботу, однако в воскресенье читатели вновь сообщили о проблемах с водой.
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