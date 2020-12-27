Воскресные акции сторонников перемен прошли в разных частях Минска — в некоторых районах несколько раз в течение дня

Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 декабря. В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в разных частях Минска, в некоторых — несколько раз в течение дня.

Впервые воскресная акция не была анонсирована в телеграм-каналах.

Участники сегодняшних локальных акций начали их проведение рано утром, еще затемно. Фото и видео с них разместили телеграм-каналы и соцсети. Так, в районе столичных подшипникового и тракторного заводов прошла колонна с бело-красно-белыми флагами, скандируя "Жыве Беларусь!". На улице Маяковского группа местных жителей также с бело-красно-белыми флагами провела "совместную зарядку". Затем еще одна группа местных жителей прошла маршем по району. Утренний локальный марш провели жители столичного микрорайона Малиновка. Жители Первомайского района выстроились вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.

Сторонники перемен провели сегодня акции в минских микрорайонах Запад, Сухарево, Кунцевщина, Красный Бор, Чижовка, Медвежино, Тивали, Грушевка, Малиновка, Уручье, Зеленый Луг, Сокол, Лебяжий, Дрозды, Домбровка, Курасовщина, Масюковщина, Ждановичи, Лошица.

Жители столичной Осмоловки провели акцию в поддержку задержанных сотрудников белорусского "Пресс-клуба".

Также локальные акции прошли в районе станций метро "Пушкинская" (здесь встретились две колонны протестующих) и "Спортивная", Минского велозавода, на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловской, Логойском тракте.

Акции прошли и в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах (Брестская область), Гомеле, Гродно, Жодино (Минская область), Заславле (Минский район), Кобрине (Брестская область), Лиде (Гродненская область), Могилеве; поселках Семково, Солнечный, Тарасово и агрогородке Крупица Минского района.

Судя по сообщениям телеграм-каналов, силовиков на улицах столицы сегодня было немного. Очевидцы сообщили в соцсетях о задержании нескольких человек в микрорайоне Сокол. О других задержаниях на этот час информации нет.

20-е воскресенье с момента президентских выборов 9 августа сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца воскресные акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Воскресные акции сторонников перемен прошли в разных частях Минска — в некоторых районах несколько раз в течение дня Минск, 27 декабря. В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в разных частях Минска, в...

БелаПАН.