В некоторых домах на проспекте Независимости в понедельник временно не будет холодной воды

Источник материала: Tut.by

В некоторых домах на пр. Независимости в Минске 28 декабря временно не будет холодной воды. Об этом сообщает «Минскводоканал».



Фото носит иллюстративный характер. Дмитрий Брушко, TUT.BY

Холодная вода будет отсутствовать с 10.00 до 14.00 в домах № 105, 107, 109, 111, 113, 115.

Коммунальники предупреждают, что в связи со сложными технологическими переключениями возможна задержка восстановления водоснабжения: снижение давления и ухудшение качества водоснабжения могут наблюдаться и в ближайших кварталах 28−29 декабря.

При необходимости временное водоснабжение на период работ будет организовано из цистерн, обратиться в «Минскводоканал» можно по телефону 389−40−31.

Напомним, в субботу, 26 декабря, у жителей Советского и Центрального районов Минска возникли проблемы с качеством воды. Причина — сбой в работе насосного оборудования. К вечеру в официальном Telegram-канале Мингорисполкома появилась информация о том, что в краны потребителей пострадавших районов начала возвращаться нормальная вода. При этом отмечалось, что промывка сетей продолжается.

Параллельно с этим, говорилось в сообщении, автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах.