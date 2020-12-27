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В некоторых домах на проспекте Независимости в понедельник временно не будет холодной воды
27.12.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В некоторых домах на пр. Независимости в Минске 28 декабря временно не будет холодной воды. Об этом
Холодная вода будет отсутствовать с 10.00 до 14.00 в домах № 105, 107, 109, 111, 113, 115.
Коммунальники предупреждают, что в связи со сложными технологическими переключениями возможна задержка восстановления водоснабжения: снижение давления и ухудшение качества водоснабжения могут наблюдаться и в ближайших кварталах 28−29 декабря.
При необходимости временное водоснабжение на период работ будет организовано из цистерн, обратиться в «Минскводоканал» можно по телефону 389−40−31.
Напомним, в субботу, 26 декабря, у жителей Советского и Центрального районов Минска
Параллельно с этим, говорилось в сообщении, автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах.
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Коммунальники предупреждают, что в связи со сложными технологическими переключениями возможна задержка восстановления водоснабжения.
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