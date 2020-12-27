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Часть проспекта Независимости временно останется без воды 28 декабря

27.12.2020 18:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. В некоторых домах на столичном проспекте Независимости в понедельник, 28 декабря, временно не будет холодной воды, сообщает "Минскводоканал".

Специалисты будут менять трубопроводную арматуру, в связи с чем в некоторых домах по нечетной стороне (№105, 107, 109, 111, 113, 115) проспекта не будет воды. Снижение давления и ухудшение качества воды могут наблюдаться и в ближайших кварталах 28-29 декабря.

© Sputnik / Евгений Одиноков
В некоторых домах Зеленого Луга чистая вода появится не раньше 28 декабря

"В связи со сложными технологическими переключениями возможна задержка восстановления водоснабжения", - сообщили в "Минскводоканале".

При необходимости будет задействован подвоз воды цистернами.

Проблемы с водой в Зеленом Луге

Напомним, 26 декабря жители Советского района Минска столкнулись с проблемой: из-под кранов текла вода темно-коричневого цвета. Позже Мингорисполком заявил, что неполадки связаны со сбоем технологического оборудования на насосной станции. Из-за этого давление воды резко подскочило, и в краны горожан попали естественные отложения, которые отслоились с труб после таких неполадок.

Нормальное водоснабжение вернулось в пострадавшие кварталы вечером в субботу, однако в воскресенье читатели вновь сообщили о проблемах с водой. "Минскводоканал" в свою очередь попросил людей пока не употреблять воду для питья и готовки: нужно время, чтобы система водоснабжения полностью отчистилась.

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Теги: Минск
 
 
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В Минскводоканале предупредили, что в связи со сложными технологическими работами качество воды может ухудшиться и в ближайших кварталах.
 
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В некоторых домах на проспекте Независимости в понедельник временно не будет холодной воды
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