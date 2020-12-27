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Часть проспекта Независимости временно останется без воды 28 декабря
27.12.2020 18:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. В некоторых домах на столичном проспекте Независимости в понедельник, 28 декабря, временно не будет холодной воды, сообщает "Минскводоканал".
Специалисты будут менять трубопроводную арматуру, в связи с чем в некоторых домах по нечетной стороне (№105, 107, 109, 111, 113, 115) проспекта не будет воды. Снижение давления и ухудшение качества воды могут наблюдаться и в ближайших кварталах 28-29 декабря.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"В связи со сложными технологическими переключениями возможна задержка восстановления водоснабжения", - сообщили в "Минскводоканале".
При необходимости будет задействован подвоз воды цистернами.
Проблемы с водой в Зеленом Луге
Напомним, 26 декабря жители Советского района Минска
Нормальное водоснабжение вернулось в пострадавшие кварталы вечером в субботу, однако в воскресенье читатели вновь сообщили о проблемах с водой. "Минскводоканал" в свою очередь попросил людей пока не употреблять воду для питья и готовки: нужно время, чтобы система водоснабжения полностью отчистилась.
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В Минскводоканале предупредили, что в связи со сложными технологическими работами качество воды может ухудшиться и в ближайших кварталах.
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