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Какой будет погода на Новый год в Витебске

28.12.2020 06:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели будет легкий мороз, но потом, увы, он сменится оттепелью. И еще одна плохая новость: снега на Новый год не будет. Такой прогноз дает pogoda.by.


Фото: Сергей Серебро

В понедельник −2…4°C, сильный ветер порывами до 16 метров в секунду. Вечером дождь, гололед.

Во вторник ночью до 3 градусов мороза, днем — около нуля, а вечером — до 2 градусов тепла. Весь день снег и сильный ветер.

В среду 0…+2°C, без осадков, облачно, ветер успокоится.

В четверг, 31 декабря, — до +7°C. Дождь.

Хорошей вам недели, друзья! Напомним, эта рабочая неделя — короткая. Отдыхаем три дня: с пятницы, 1 января, до понедельника, 4 января.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Новости
 
 
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В начале недели будет легкий мороз, но потом, увы, он сменится оттепелью. И еще одна плохая новость: снега на Новый год не будет.
 
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