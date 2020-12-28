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Какой будет погода на Новый год в Витебске
28.12.2020 06:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале недели будет легкий мороз, но потом, увы, он сменится оттепелью. И еще одна плохая новость: снега на Новый год не будет. Такой
В понедельник −2…4°C, сильный ветер порывами до 16 метров в секунду. Вечером дождь, гололед.
Во вторник ночью до 3 градусов мороза, днем — около нуля, а вечером — до 2 градусов тепла. Весь день снег и сильный ветер.
В среду 0…+2°C, без осадков, облачно, ветер успокоится.
В четверг, 31 декабря, — до +7°C. Дождь.
Хорошей вам недели, друзья! Напомним, эта рабочая неделя — короткая. Отдыхаем три дня: с пятницы, 1 января, до понедельника, 4 января.
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В начале недели будет легкий мороз, но потом, увы, он сменится оттепелью. И еще одна плохая новость: снега на Новый год не будет.
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