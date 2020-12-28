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На Новый год в Бресте будет дождь, мокрый снег и потепление
28.12.2020 06:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На последней рабочей неделе 2020 года в Брест придет потепление, а на Новый год обещают дождь и мокрый снег, сообщает
В понедельник утром будет сплошная облачность без осадков. Во второй половине дня возможен дождь. Днем воздух прогреется до +6°С.
Во вторник обещают переменную облачность. Осадков до обеда не предвидится. После — возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +7°С.
В среду будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня обещают дожди. Воздух прогреется до +7°С.
В четверг утром на город опустится густой туман. Видимость — 50−100 метров. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха — +3…5°С.
В новогоднюю ночь ожидается сильный мокрый снег и около 0 °C.
В пятницу, первый день 2021 года, будет сплошная облачность и мокрый снег. Столбик термометра поднимется только до +1°С.
Хороших праздников, друзья!
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