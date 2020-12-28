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На Новый год в Бресте будет дождь, мокрый снег и потепление

28.12.2020 06:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На последней рабочей неделе 2020 года в Брест придет потепление, а на Новый год обещают дождь и мокрый снег, сообщает pogoda.by.

Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник утром будет сплошная облачность без осадков. Во второй половине дня возможен дождь. Днем воздух прогреется до +6°С.

Во вторник обещают переменную облачность. Осадков до обеда не предвидится. После — возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +7°С.

В среду будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня обещают дожди. Воздух прогреется до +7°С.

В четверг утром на город опустится густой туман. Видимость — 50−100 метров. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха — +3…5°С.

В новогоднюю ночь ожидается сильный мокрый снег и около 0 °C.

В пятницу, первый день 2021 года, будет сплошная облачность и мокрый снег. Столбик термометра поднимется только до +1°С.

Хороших праздников, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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