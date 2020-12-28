Сплошные дожди и до +10°С в новогоднюю ночь. Странная погода на праздничной неделе в Гомеле

Источник материала: Tut.by

На последней рабочей неделе 2020-го в Гомель придет потепление, а на Новый год обещают дождь и до +10°С, предупреждает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник утром будет сплошная облачность и сильный ветер. Во второй половине дня возможен дождь и гололед. Днем — около 0 °C.

Со вторника в Гомеле зарядят дожди. Потеплеет до +2°С, будет очень ветрено.

В среду — все те же дожди. Воздух прогреется до +8°С.

В четверг температура воздуха будет 8−10°С, дожди будут лить весь день и всю новогоднюю ночь.

В пятницу, первый день 2021 года, будет сплошная облачность, небольшой дождь, до +8°С.

Хороших праздников, друзья, — несмотря на не лучшую для Нового года погоду!

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