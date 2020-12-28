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Не только ветер, но и гололед: синоптики вновь объявили оранжевый

28.12.2020 07:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявлен по стране на утро понедельника из-за гололеда. Об этом предупреждает Белгидромет.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Сегодня, 28 декабря, в период с 6 до 12 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

В Минске также скользко. Будьте внимательны и осторожны. Напомним, накануне синоптики предупредили и о сильном ветре. Утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Во вторник во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с сохранится.

По Минску и Минской области в понедельник и вторник также будет ветрено с порывами до 15−20 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 28 декабря, в период с 6 до 12 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до...
 
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