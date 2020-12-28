|
Не только ветер, но и гололед: синоптики вновь объявили оранжевый
28.12.2020 07:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявлен по стране на утро понедельника из-за гололеда. Об этом предупреждает Белгидромет.
Сегодня, 28 декабря, в период с 6 до 12 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.
В Минске также скользко. Будьте внимательны и осторожны. Напомним, накануне
Во вторник во многих районах республики усиление ветра порывами до 15−20 м/с сохранится.
По Минску и Минской области в понедельник и вторник также будет ветрено с порывами до 15−20 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 28 декабря, в период с 6 до 12 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)