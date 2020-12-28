Тепло, ветрено и немного дождливо. Погода на предновогодней неделе в Гродно

Источник материала: Tut.by

На этой короткой рабочей предновогодней неделе в Гродно — тепло, ветрено и немного дождливо, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

В понедельник облачно, ветрено, возможен дождь. Днем до +3 °С.

Во вторник — пасмурно. Днем возможен дождь. Все время будет дуть сильный ветер. Днем до +8°С.

В среду — облачно с прояснениями и без осадков. Днем до +6 °С.

В четверг утром и днем сильный туман, вечером — дожди. Днем — до +3°С.

Хорошей вам недели и с наступающим Новым годом, друзья!

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