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Тепло, ветрено и немного дождливо. Погода на предновогодней неделе в Гродно
28.12.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой короткой рабочей предновогодней неделе в Гродно — тепло, ветрено и немного дождливо,
В понедельник облачно, ветрено, возможен дождь. Днем до +3 °С.
Во вторник — пасмурно. Днем возможен дождь. Все время будет дуть сильный ветер. Днем до +8°С.
В среду — облачно с прояснениями и без осадков. Днем до +6 °С.
В четверг утром и днем сильный туман, вечером — дожди. Днем — до +3°С.
Хорошей вам недели и с наступающим Новым годом, друзья!
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На этой короткой рабочей и предновогодней неделе в Гродно - тепло, ветрено и немного дождливо.
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