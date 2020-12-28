Резкая оттепель и дожди. Погода в Могилеве в Новый год и на неделе

Источник материала: Tut.by

Странные дела творятся с погодой в Могилеве на этой неделе: сначала — мокрый снег и гололед, а накануне Нового года — резкая оттепель и дожди. Хотя разве мог 2020-й закончиться снежной сказкой? Не штормовое предупреждение — и на том спасибо. Первая неделя 2021 года, по предварительным данным pogoda.by, тоже будет дождливой и теплой.



Фото: Wikimedia

Сегодня, 28 декабря, облачно и очень ветрено, мороз — до -4 °С. Вечером прогнозируют дождь и гололед.

Во вторник ожидается 0…-2 °С в первой половине суток и 0…+2 °С — после обеда. Ветер по-прежнему будет сильным и порывистым. Ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица.

В среду, 30 декабря, ветер утихнет, заметно потеплеет — до +5 °С. К вечеру возможны дожди.

В канун Нового года, в четверг, будет +4…7 °С, возможны дожди. В том числе в новогоднюю ночь.

В пятницу, 1 января, также будет дождливо, до +7 °С.

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