ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не менее 9 раз ударил ножом. На Гомельщине скоро будут судить мужчину, который просто так напал на девушку

28.12.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине скоро будут судить мужчину, который беспричинно летом напал с ножом на девушку в Речице. Рассказываем подробности инцидента.


Фото: СК

По данным следствия, в Речице около полуночи 29 июня нынешнего года 23-летняя девушка после окончания рабочей смены в магазине возвращалась домой через частный сектор. На неосвещенном участке дороги на нее внезапно напал прохожий. Незнакомый мужчина подошел сзади и обхватил ее руками. Девушка стала сопротивляться, тогда обвиняемый стал бить ее ножом — у нее оказалось девять колото-резаных ран, преимущественно в область грудной клетки и головы.

Девушке удалось убежать и обратиться за помощью.

Через несколько часов милиция задержала 23-летнего гомельчанина. За несколько дней до этого он приехал в Речицу и остановился в пустующем доме родственника. В день преступления парень распивал спиртное и нюхал клей, а вечером вышел на улицу и беспричинно напал на прохожую.

Гомельчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Он под стражей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Резкая оттепель и дожди. Погода в Могилеве в Новый год и на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика