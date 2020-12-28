Не менее 9 раз ударил ножом. На Гомельщине скоро будут судить мужчину, который просто так напал на девушку

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине скоро будут судить мужчину, который беспричинно летом напал с ножом на девушку в Речице. Рассказываем подробности инцидента.



Фото: СК

По данным следствия , в Речице около полуночи 29 июня нынешнего года 23-летняя девушка после окончания рабочей смены в магазине возвращалась домой через частный сектор. На неосвещенном участке дороги на нее внезапно напал прохожий. Незнакомый мужчина подошел сзади и обхватил ее руками. Девушка стала сопротивляться, тогда обвиняемый стал бить ее ножом — у нее оказалось девять колото-резаных ран, преимущественно в область грудной клетки и головы.

Девушке удалось убежать и обратиться за помощью.

Через несколько часов милиция задержала 23-летнего гомельчанина. За несколько дней до этого он приехал в Речицу и остановился в пустующем доме родственника. В день преступления парень распивал спиртное и нюхал клей, а вечером вышел на улицу и беспричинно напал на прохожую.

Гомельчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Он под стражей.