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Не менее 9 раз ударил ножом. На Гомельщине скоро будут судить мужчину, который просто так напал на девушку
28.12.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине скоро будут судить мужчину, который беспричинно летом напал с ножом на девушку в Речице. Рассказываем подробности инцидента.
По данным
Девушке удалось убежать и обратиться за помощью.
Через несколько часов милиция задержала 23-летнего гомельчанина. За несколько дней до этого он приехал в Речицу и остановился в пустующем доме родственника. В день преступления парень распивал спиртное и нюхал клей, а вечером вышел на улицу и беспричинно напал на прохожую.
Гомельчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Он под стражей.
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Не менее 9 раз ударил ножом. На Гомельщине скоро будут судить мужчину, который просто так напал на девушку
Рассказываем подробности инцидента.
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