Мэр Бреста рассказал, повлиял ли на пациентов пожар на кислородной станции в городской больнице

Источник материала: Tut.by

Мэр Бреста Алексанр Рогачук рассказал , повлиял ли на пациентов пожар на кислородной станции в брестской больнице.





Напомним, утром 27 декабря в Бресте в горбольнице горела кислородная станция . На пожаре погиб мужчина — работник станции.

— Подача кислорода в палаты больницы не прекращалась, станция работала бесперебойно, — сообщил мэр Рогачук.

По его словам, сейчас кислородная станция работает в штатном режиме. Нуждающиеся в кислороде пациенты получают его в необходимом количестве.



