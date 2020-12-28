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Мэр Бреста рассказал, повлиял ли на пациентов пожар на кислородной станции в городской больнице
28.12.2020 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Бреста Алексанр Рогачук
Напомним, утром 27 декабря в Бресте в горбольнице
— Подача кислорода в палаты больницы не прекращалась, станция работала бесперебойно, — сообщил мэр Рогачук.
По его словам, сейчас кислородная станция работает в штатном режиме. Нуждающиеся в кислороде пациенты получают его в необходимом количестве.
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Напомним, утром 27 декабря в Бресте в горбольнице горела кислородная станция. На пожаре погиб мужчина - работник станции.
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