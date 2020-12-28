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Мэр Бреста рассказал, повлиял ли на пациентов пожар на кислородной станции в городской больнице

28.12.2020 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэр Бреста Алексанр Рогачук рассказал, повлиял ли на пациентов пожар на кислородной станции в брестской больнице.


Напомним, утром 27 декабря в Бресте в горбольнице горела кислородная станция. На пожаре погиб мужчина — работник станции.

— Подача кислорода в палаты больницы не прекращалась, станция работала бесперебойно, — сообщил мэр Рогачук.

По его словам, сейчас кислородная станция работает в штатном режиме. Нуждающиеся в кислороде пациенты получают его в необходимом количестве.


 
Теги: Брест
 
 
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Напомним, утром 27 декабря в Бресте в горбольнице горела кислородная станция. На пожаре погиб мужчина - работник станции.
 
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