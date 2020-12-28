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На Цнянке под лед провалился рыбак - его спасли

28.12.2020 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на Цнянском водохранилище работники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину. Случилось это утром в воскресенье 27 декабря, сообщает МЧС. Днем на том же водохранилище нашли тело утонувшего рыбака.


Фото: МЧС Минска

Мужчину, провалившегося под лед Цнянского водохранилища, нашли утром 27 декабря. В 8.47 о ситуации сообщили в МЧС. Все это произошло в районе улицы Подольской в Минске.

Мужчина был в 150 метрах от берега в промоине, он не мог сам выбраться на берег. Работники МЧС и ОСВОД помогли ему при помощи спасательной доски.

Мужчину передали медикам. Его доставили в больницу с общим переохлаждением. Выяснилось, что мужчина шел рыбачить на водохранилище и провалился.

Это не единственное происшествие на Цнянке в воскресенье. Днем, в 12.53, спасателям сообщили об утонувшем мужчине на водохранилище (в районе 2-го Кривичского переулка, 3). Работники МЧС достали из воды тело 67-летнего пенсионера.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на Цнянском водохранилище работники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину. Случилось это утром в воскресенье 27 декабря, сообщает МЧС.
 
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