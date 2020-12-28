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На Цнянке под лед провалился рыбак - его спасли
28.12.2020 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на Цнянском водохранилище работники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину. Случилось это утром в воскресенье 27 декабря,
Мужчину, провалившегося под лед Цнянского водохранилища, нашли утром 27 декабря. В 8.47 о ситуации сообщили в МЧС. Все это произошло в районе улицы Подольской в Минске.
Мужчина был в 150 метрах от берега в промоине, он не мог сам выбраться на берег. Работники МЧС и ОСВОД помогли ему при помощи спасательной доски.
Мужчину передали медикам. Его доставили в больницу с общим переохлаждением. Выяснилось, что мужчина шел рыбачить на водохранилище и провалился.
Это не единственное происшествие на Цнянке в воскресенье. Днем, в 12.53, спасателям
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В Минске на Цнянском водохранилище работники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину. Случилось это утром в воскресенье 27 декабря, сообщает МЧС.
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