Прощание будет теплым, встреча - тоже: все о погоде на последнюю рабочую неделю года

Источник материала: Tut.by

На короткой рабочей неделе в Беларуси сохранится теплая неустойчивая погода. Первые дни нового года также будут теплыми. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Во вторник, 29 декабря, на большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег). По востоку страны ожидаются гололед, ночью местами сильные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. На большей части территории страны сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3 °С, по западу до +5 °С, максимальная днем 0…+5 °С, по западу до +8 °С.

В среду будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +1…6 °С, по югу до +8 °С.

31 декабря прогнозируют преобладание облачной погоды. Временами осадки,

в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1…+6 °С, максимальная днем +2…8 °С.

2021 год начнется с теплой погоды. Температура воздуха в течение суток

1 января по республике будет находиться в пределах от -1 °С по северо-западу

до +6 °С по юго-востоку. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед,

на дорогах гололедица.