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План на ночь и не только. Куда сходить в новогодние и рождественские выходные в Витебске

28.12.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главные гуляния на новогодние и рождественские праздники в Витебске, как и обычно, пройдут на площади Победы возле городской елки. Фейерверк будет в два часа ночи 1 января.


Фото: Игорь Матвеев

31 декабря — 1 января

Площадь Победы

0.00−1.00 — трансляция новогодних музыкальных фонограмм.

1.00−3.00 — концертно-танцевальная программа.

2.00 — фейерверк.

Площадка у КДЦ «Первомайский»

1.30−3.00 — танцевально-развлекательная программа.

1 января

Площадь Победы

12.00−15.00 — развлекательная программа для детей, спортивные игры, конкурсы.

18.00−21.00 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее поздравление».

7 января

Площадь Победы

12.00−15.00 — праздник «Віцебскія Каляды». Развлекательная программа, спортивные игры, конкурсы.

18.00−20.00 — трансляция программы «С праздниками в новом году!» на больших экранах.

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.00−14.00 — «Каляды ў Задзвінні».

Площадка у КДЦ «Первомайский»

12.00−14.00 — народное гуляние.

2−3 и 8−10 января

Площадь Победы

12.00−19.00 — спортивно-игровая программа; трансляция праздничных музыкальных фонограмм.

12.00−15.00 — спортивные игры, конкурсы, поздравления.

10.00−22.00 — катание на лошадях, пони, в повозках; работа кинотеатра 5D и аттракционов, паркового электромобиля, тематической фотозоны.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главные гуляния на новогодние и рождественские праздники в Витебске, как и обычно, пройдут на площади Победы возле городской елки.
 
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