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Уголовное дело сотрудников Пресс-клуба передали в Следственный комитет

28.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело, по которому подозревают сотрудников Пресс-клуба, передали в Следственный комитет. Об этом TUT.BY сообщила Александра Слуцкая, дочь основательницы Пресс-клуба Юлии Слуцкой.


Юлия Слуцкая. Фото с сайта press-club.by

Планируется, что сегодня сотрудников Пресс-клуба вновь будут допрашивать. В течение 10 дней Следственный комитет должен решить вопрос о предъявлении обвинения. 24 декабря в отношении них была выбрана самая строгая мера пресечения — заключение под стражу.

Напомним, что 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину.

Как сообщал TUT.BY адвокат Антон Гашинский, они признаны подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Что такое Пресс-клуб?

Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.

Один из проектов Пресс-клуба — MediaIQ — занимается мониторингом белорусских медиа на предмет соблюдения журналистских стандартов, признаков пропаганды и манипуляций. В 2018 году Пресс-клуб запустил первый в Беларуси акселератор для технологических стартапов в медиаиндустрии LaunchME. А совсем недавно заработал новый проект — Академия Пресс-клуба.

 
 
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Уголовное дело, по которому подозревают сотрудников Пресс-клуба, передали в Следственный комитет. Об этом TUT.BY сообщила Александра Слуцкая, дочь основательницы...
 
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