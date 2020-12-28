|
Уголовное дело сотрудников Пресс-клуба передали в Следственный комитет
28.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело, по которому подозревают сотрудников Пресс-клуба, передали в Следственный комитет. Об этом TUT.BY сообщила Александра Слуцкая, дочь основательницы Пресс-клуба Юлии Слуцкой.
Планируется, что сегодня сотрудников Пресс-клуба вновь будут допрашивать. В течение 10 дней Следственный комитет должен решить вопрос о предъявлении обвинения. 24 декабря в отношении них была выбрана самая строгая мера пресечения — заключение под стражу.
Напомним, что 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба
Как
Что такое Пресс-клуб?
Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.
Один из проектов Пресс-клуба — MediaIQ — занимается мониторингом белорусских медиа на предмет соблюдения журналистских стандартов, признаков пропаганды и манипуляций. В 2018 году Пресс-клуб запустил первый в Беларуси акселератор для технологических стартапов в медиаиндустрии LaunchME. А совсем недавно заработал новый проект — Академия Пресс-клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело, по которому подозревают сотрудников Пресс-клуба, передали в Следственный комитет. Об этом TUT.BY сообщила Александра Слуцкая, дочь основательницы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)