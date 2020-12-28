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Брестчанин забыл на заправке под Лепелем сумочку с крупной суммой - и ее быстро «увели»

28.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 декабря брестчанин поехал по делам фирмы в Полоцк. Около 12 часов дня он добрался до Лепеля, остановился на заправке, там в туалете забыл поясную сумочку, в которой было 3 тысячи долларов. Что было дальше, рассказали в милиции.


Проехав около 30 километров, мужчина вспомнил, что сумочка осталась в туалете на вешалке — и решил вернуться на АЗС. Параллельно позвонил оператору, чтобы тот посмотрел, на месте ли она. Узнав, что деньги исчезли исчезли, мужчина обратился в милицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что за время, пока мужчина не хватился пропажи, на заправке успело побывать большое количество людей. АЗС находится на оживленном участке трассы, а поэтому злоумышленник мог отправиться в любую точку страны. Отработав круг подозреваемых, вышли на 47-летнего жителя столицы.

Мужчина вначале не признавался в краже, но потом все же рассказал, что деньги забрал именно он: мол, зашел в туалет и сразу обратил внимание на сумку. Когда нашел в ней 3 тыс. долларов, очень обрадовался и уехал с АЗС. Наличные он отвез матери на хранение, взяв себе 200 долларов на расходы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Кстати, он был совсем не первым посетителем туалета с момента, как потерпевший забыл там свою сумку с деньгами — остальные не взяли.

 
 
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Кстати, подозреваемый был совсем не первым посетителем туалета с момента, как потерпевший забыл там свою сумку с деньгами - остальные не взяли.
 
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