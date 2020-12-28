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Брестский активист, который вышел на одиночный пикет, проведет праздники в ИВС
28.12.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 декабря брестскому активисту Андрею Приставко дали 15 суток за акцию протеста, сообщает лишенный регистрации
Брестчанина задержали 22 декабря, когда он с флагом «Погоня» пришел к отделению милиции в микрорайоне Южный. Это было его седьмое задержание с августа.
Активиста тогда отвезли в суд, но дело отправили на доработку — и Андрея отпустили.
28 декабря активиста вновь привезли в суд. На этот раз его признали виновным по ч. 3 ст. 23.34 и назначили 15 суток ареста. Флаг с гербом «Погоня» постановили уничтожить.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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Брестчанина задержали 22 декабря, когда он с флагом пришел к отделению милиции в микрорайоне Южный.
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