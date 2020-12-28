В Скиделе девушка нарисовала на стенах аистов, елку и «Погоню» - и попала под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

В Скиделе задержали девушку, которая рисовала на остановках и стенах, — и возбудили уголовное дело за порчу имущества, сообщает милиция.





Все изображения и надписи были сделаны в середине декабря. Их автором оказалась 26-летняя местная жительница. Дома у девушки нашли трафарет и краски. Она рисовала аистов, «Погоню», новогоднюю елку с надписями «Жыве Беларусь» и «Скідзель далучайся» в Скиделе и в Гродненском районе.















