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В Скиделе девушка нарисовала на стенах аистов, елку и «Погоню» - и попала под «уголовку»
28.12.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Скиделе задержали девушку, которая рисовала на остановках и стенах, — и возбудили уголовное дело за порчу имущества,
Все изображения и надписи были сделаны в середине декабря. Их автором оказалась 26-летняя местная жительница. Дома у девушки нашли трафарет и краски. Она рисовала аистов, «Погоню», новогоднюю елку с надписями «Жыве Беларусь» и «Скідзель далучайся» в Скиделе и в Гродненском районе.
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В Скиделе задержали девушку, которая разрисовывала остановки и стены. В отношении местной жительницы за порчу имущества возбуждено уголовное дело
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