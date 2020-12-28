Команда «Пресс-клуба» обратилась к властям

Команда «Пресс-клуба» предлагает белорусским властям поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование.

Об этом сказано в релизе компании, разосланном белорусским независимым СМИ.

В релизе напоминают, что прошла неделя, как руководители Пресс-клуба находятся в заключении.

Их дома и офис клуба обыскали, их самих держат в СИЗО на Володарского. Все арестованные проходят по уголовному делу по части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В команде отмечают детали: при задержании Алле Шарко и Сергею Якупову ломали двери, родные и адвокаты несколько дней искали сотрудников Пресс-клуба по изоляторам, и никто не знал, где они находятся.

В понедельник, 28 декабря, дело передано в Следственный комитет.

«Мы уверены, что арест представителей Пресс-клуба – ошибка, и рассчитываем, что после честной и открытой проверки фактов, наши коллеги выйдут на свободу, а уголовное дело будет прекращено. У власти еще есть шанс поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование», - сказано в заявлении.