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Команда «Пресс-клуба» обратилась к властям

28.12.2020 14:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Команда «Пресс-клуба» предлагает белорусским властям поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование.

Об этом сказано в релизе компании, разосланном белорусским независимым СМИ.

В релизе напоминают, что прошла неделя, как руководители Пресс-клуба находятся в заключении.

Их дома и офис клуба обыскали, их самих держат в СИЗО на Володарского. Все арестованные проходят по уголовному делу по части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В команде отмечают детали: при задержании Алле Шарко и Сергею Якупову ломали двери, родные и адвокаты несколько дней искали сотрудников Пресс-клуба по изоляторам, и никто не знал, где они находятся.

В понедельник, 28 декабря, дело передано в Следственный комитет.

«Мы уверены, что арест представителей Пресс-клуба – ошибка, и рассчитываем, что после честной и открытой проверки фактов, наши коллеги выйдут на свободу, а уголовное дело будет прекращено. У власти еще есть шанс поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование», - сказано в заявлении.

Основатель Юлия Слуцкая, финансовый директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, программный директор Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор и видеоинженер Петр Слуцкий – не разрушители, а профессионалы с большой буквы, принципиальные, творческие, открытые, влюбленные в свою работу, в Беларусь, в стандарты журналистики, в медиа, отмечается на сайте клуба.

 
 
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Команда «Пресс-клуба» предлагает белорусским властям поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование. Об этом сказано в...
 
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