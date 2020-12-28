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Помните мужчин, повредивших в сентябре авто милиционера? Прокуратура - о том, что им вменяют сейчас
28.12.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эта история началась в сентябре. Милиция сообщала, что пятеро мужчин повредили в Минском районе машину жены милиционера. Тогда же распространили видео с окровавленным человеком — он говорил, что «ошибся политическими взглядами». Теперь прокуратура
Минчан, которые повредили автомобиль жены милиционер, задерживали ночью 29 сентября оперативники ГУБОПиК МВД и бойцы СОБР.
Мужчинам — от 28 до 39 лет, раньше не привлекались к уголовной ответственности, это безработный, развозчики пиццы, тренер по дзюдо и сотрудник метро. На них завели уголовное дело по ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса (Злостное хулиганство).
В материалах дела сказано, что пятеро обвиняемых около 4-х часов утра на неохраняемой автомобильной стоянке в деревне Боровая повредили автомобиль. При этом использовали гвозди, нож, аэрозольные баллоны с краской и монтажной пеной. Что повреждено? Лакокрасочное покрытие и элементы кузова автомобиля Renault, проколоты шины. Ущерб потерпершему составил больше 5,5 тысячи рублей.
По информации прокуратуры, накануне преступления обвиняемые искали в телеграм-каналах информацию об автомобилях сотрудников ОВД, там же «связывались и координировали действия в целях дестабилизации общественного порядка».
Во время предварительного расследования установлены и другие факты их противоправной деятельности, пишет ведомство.
У 31-летнего обвиняемого дома нашли стеклянную бутылку с запалом и легковоспламеняющейся жидкостью на основе бензина. Его действия квалифицировали как незаконные изготовление и хранение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч.1 ст. 295−3 Уголовного кодекса).
По месту жительства 39-летнего обвиняемого изъяли марихуану. Там же обнаружили росшую в горшке коноплю и специальное оборудование для ее культивирования — лампы и вентиляторы. В этой части ему дополнительно инкриминировали незаконный оборот наркотических средств и незаконное выращивание растений, содержащих наркотические средства (ч.1 ст. 328, ч.2 ст. 329 Уголовного кодекса).
В автомобиле 30-летнего мужчины нашли телескопическую дубинку, изготовленную заводским способом, которую ему продал 28-летний обвиняемый. Действия последнего квалифицировали как незаконный сбыт холодного оружия (по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса).
Прокуратура
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Эта история началась в сентябре. Милиция сообщала, что пятеро мужчин повредили в Минском районе машину жены милиционера. Тогда же распространили видео с...
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