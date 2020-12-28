Помните мужчин, повредивших в сентябре авто милиционера? Прокуратура - о том, что им вменяют сейчас

Источник материала: Tut.by

Эта история началась в сентябре. Милиция сообщала, что пятеро мужчин повредили в Минском районе машину жены милиционера. Тогда же распространили видео с окровавленным человеком — он говорил, что «ошибся политическими взглядами». Теперь прокуратура пишет , что уголовное дело против пятерых направили в суд. В обвинении нескольких мужчин за это время появились дополнительные статьи.



Один из мужчин после задержания. Скриншот видео

Минчан, которые повредили автомобиль жены милиционер, задерживали ночью 29 сентября оперативники ГУБОПиК МВД и бойцы СОБР.

Мужчинам — от 28 до 39 лет, раньше не привлекались к уголовной ответственности, это безработный, развозчики пиццы, тренер по дзюдо и сотрудник метро. На них завели уголовное дело по ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса (Злостное хулиганство).

В материалах дела сказано, что пятеро обвиняемых около 4-х часов утра на неохраняемой автомобильной стоянке в деревне Боровая повредили автомобиль. При этом использовали гвозди, нож, аэрозольные баллоны с краской и монтажной пеной. Что повреждено? Лакокрасочное покрытие и элементы кузова автомобиля Renault, проколоты шины. Ущерб потерпершему составил больше 5,5 тысячи рублей.

По информации прокуратуры, накануне преступления обвиняемые искали в телеграм-каналах информацию об автомобилях сотрудников ОВД, там же «связывались и координировали действия в целях дестабилизации общественного порядка».

Во время предварительного расследования установлены и другие факты их противоправной деятельности, пишет ведомство.

У 31-летнего обвиняемого дома нашли стеклянную бутылку с запалом и легковоспламеняющейся жидкостью на основе бензина. Его действия квалифицировали как незаконные изготовление и хранение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч.1 ст. 295−3 Уголовного кодекса).



Фото: МВД

По месту жительства 39-летнего обвиняемого изъяли марихуану. Там же обнаружили росшую в горшке коноплю и специальное оборудование для ее культивирования — лампы и вентиляторы. В этой части ему дополнительно инкриминировали незаконный оборот наркотических средств и незаконное выращивание растений, содержащих наркотические средства (ч.1 ст. 328, ч.2 ст. 329 Уголовного кодекса).

В автомобиле 30-летнего мужчины нашли телескопическую дубинку, изготовленную заводским способом, которую ему продал 28-летний обвиняемый. Действия последнего квалифицировали как незаконный сбыт холодного оружия (по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса).

Прокуратура направила уголовное дело в суд. Обвиняемые, как и раньше, под стражей.