Очевидцу гибели Геннадия Шутова изменили обвинение - с сопротивления сотруднику на покушение на убийство

Источник материала: Tut.by

Обвинение в покушении на убийство предъявили брестчанину Александру Кордюкову. 11 августа он был рядом с Геннадием Шутовым, когда того во время протестов в Бресте смертельно ранили в голову. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на сестру Александра Марину.



СИЗО на Володарского. Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта ais.by

Изначально мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 363 УК — в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Потом обвинение, по словам его родственников, переквалифицировали в покушение на убийство — по ч. 2 ст. 139 УК. Судя по тому, что ранее обстоятельства инцидента с Шутовым и Кордюковым СК описывал как «напали на лиц, выполняющих обязанности по охране общественного порядка», можно предположить, что Кордюкова сейчас обвиняют в покушении на кого-то «в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга». Теперь Александру грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение (в соответствии со статьей 67 УК за покушение на преступление смертная казнь не назначается).

Срок содержания под стражей Александру Кордюкову продлили до 15 января. Он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Следствие по делу уже завершено, стороны знакомятся с материалами.

За четыре месяца сестре разрешили один раз встретиться с братом в СИЗО.

— Разговаривали с ним в Минске на Володарке. Он не жалуется. Понятно, был в шоке, когда ему сменили статью обвинения. Но потом взял себя в руки. Переживает, конечно. Почему статью поменяли, никак не объяснили. Просто поставили перед фактом. Саша также знакомился с материалами дела, но он не знает, почему так произошло. Адвокат подала ходатайство, чтобы дело вообще закрыли. Она не видит там доказательств вины брата в чем-либо. Саша не идет на контакт со следователями, не общается с ними, — рассказала Марина.

Напомним, 44-летний Геннадий Шутов умер 19 августа в военном госпитале Минска. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа возле дома № 334 на улице Московской в Бресте. В это время в городе проходили стихийные массовые протесты.

Сначала его привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб-размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».

По версии СК , во время протестов 11 августа в Бресте его «непреднамеренно ранили в голову из оружия при нападении на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка».

Родственники погибшего с такой версией не согласны. Дочь Геннадия Анастасия направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье за убийство отца. В ответе ей сообщили, что достаточных оснований для этого не имеется .

6 октября на встрече со студентами БрГТУ прокурор Брестской области Виктор Климов на вопрос о Шутове ответил , что брестчанин «совершал противоправные действия»:

— Сейчас ведется следствие по этому делу. Задержан второй человек, который с ним находился в тот момент (речь об Александре Кордюкове. — Прим. TUT.BY). Он длительное время скрывался. В настоящий момент он установлен, задержан, дает показания. Когда будет суд, вы все узнаете <…>.