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Очевидцу гибели Геннадия Шутова изменили обвинение - с сопротивления сотруднику на покушение на убийство
28.12.2020 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обвинение в покушении на убийство предъявили брестчанину Александру Кордюкову. 11 августа он был рядом с Геннадием Шутовым, когда того во время протестов в Бресте смертельно ранили в голову. Об этом сообщает
Изначально мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 363 УК — в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Санкции этой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Потом обвинение, по словам его родственников, переквалифицировали в покушение на убийство — по ч. 2 ст. 139 УК. Судя по тому, что ранее обстоятельства инцидента с Шутовым и Кордюковым СК
Срок содержания под стражей Александру Кордюкову продлили до 15 января. Он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Следствие по делу уже завершено, стороны знакомятся с материалами.
За четыре месяца сестре разрешили один раз встретиться с братом в СИЗО.
— Разговаривали с ним в Минске на Володарке. Он не жалуется. Понятно, был в шоке, когда ему сменили статью обвинения. Но потом взял себя в руки. Переживает, конечно. Почему статью поменяли, никак не объяснили. Просто поставили перед фактом. Саша также знакомился с материалами дела, но он не знает, почему так произошло. Адвокат подала ходатайство, чтобы дело вообще закрыли. Она не видит там доказательств вины брата в чем-либо. Саша не идет на контакт со следователями, не общается с ними, — рассказала Марина.
Напомним, 44-летний Геннадий Шутов
Сначала его привезли в Брестскую областную больницу, а затем на вертолете транспортировали в Минск с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб-размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание».
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Родственники погибшего с такой версией не согласны. Дочь Геннадия Анастасия направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье за убийство отца. В ответе ей сообщили, что
6 октября на встрече со студентами БрГТУ прокурор Брестской области Виктор Климов на вопрос о Шутове
— Сейчас ведется следствие по этому делу. Задержан второй человек, который с ним находился в тот момент (речь об Александре Кордюкове. — Прим. TUT.BY). Он длительное время скрывался. В настоящий момент он установлен, задержан, дает показания. Когда будет суд, вы все узнаете <…>.
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Очевидцу гибели Геннадия Шутова изменили обвинение - с сопротивления сотруднику на покушение на убийство
С августа он находится в заключении в СИЗО на Володарского.
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