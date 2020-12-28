В Масюковщине в жилых домах несколько часов не было воды. В чем дело

Источник материала: Tut.by

Жители домов на улицах Матусевича, Глебки, Ольшевского, Жудро, Притыцкого сегодня почти на два часа остались без воды. О причинах сообщает агентство «Минск-Новости» .

Причина — выход из строя оборудования насосной станции «Масюковщина». Это случилось из-за сбоя в работе электросетей одноименной подстанции УП «Минские кабельные сети», сообщили в УП «Минскводоканал».

— Наш электротехнический персонал оперативно произвел переподключения, и в 13.00 водоснабжение у потребителей было восстановлено, — уточнили на предприятии.