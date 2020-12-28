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В Масюковщине в жилых домах несколько часов не было воды. В чем дело

28.12.2020 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители домов на улицах Матусевича, Глебки, Ольшевского, Жудро, Притыцкого сегодня почти на два часа остались без воды. О причинах сообщает агентство «Минск-Новости».

Причина — выход из строя оборудования насосной станции «Масюковщина». Это случилось из-за сбоя в работе электросетей одноименной подстанции УП «Минские кабельные сети», сообщили в УП «Минскводоканал».

— Наш электротехнический персонал оперативно произвел переподключения, и в 13.00 водоснабжение у потребителей было восстановлено, — уточнили на предприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Причина - выход из строя оборудования насосной станции «Масюковщина». Это случилось из-за сбоя в работе электросетей одноименной подстанции УП «Минские кабельные...
 
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