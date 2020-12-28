Команда белорусского Пресс-клуба обратилась к властям

Команда Пресс-клуба предлагает белорусским властям поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование.

Об этом сказано в релизе компании, разосланном белорусским независимым СМИ.

Там напоминают, что прошла неделя, как руководители организации находятся в заключении. Напомним, силовики 22 декабря пришли к руководству белорусского Пресс-клуба.

Их дома и офис клуба обыскали, их самих держат в СИЗО на Володарского. Все арестованные проходят по уголовному делу по части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В команде отмечают детали: при задержании Алле Шарко и Сергею Якупову ломали двери, родные и адвокаты несколько дней искали сотрудников Пресс-клуба по изоляторам, и никто не знал, где они находятся.

В понедельник, 28 декабря, дело передано в Следственный комитет.

«Мы уверены, что арест представителей Пресс-клуба – ошибка, и рассчитываем, что после честной и открытой проверки фактов, наши коллеги выйдут на свободу, а уголовное дело будет прекращено. У власти еще есть шанс поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование», - сказано в заявлении.

Основатель Юлия Слуцкая, финансовый директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, программный директор Академии Пресс-клуба Сергей Якупов, оператор и видеоинженер Петр Слуцкий – не разрушители, а профессионалы с большой буквы, принципиальные, творческие, открытые, влюбленные в свою работу, в Беларусь, в стандарты журналистики, в медиа, отмечается на сайте клуба.

Тем временем, журналистские и медиаорганизации разных стран записали совместное обращение в поддержку задержанного руководства белорусского Пресс-клуба.

«Мы выражаем солидарность с нашими белорусскими коллегами, а также призываем коллег-журналистов и правозащитные организации других стран выразить свое отношение к аресту сотрудников этой независимой медиаорганизации и выступить в их поддержку. Все сотрудники Пресс-клуба Беларусь должны быть отпущены на свободу, их преследование должно быть прекращено», - говорится в сообщении , опубликованном на сайте БАЖ.

Обращение подписали журналисты и правозащитники из Армении, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины и Беларуси.