Белорус сидел на «сутках» в Жодино и думал, как улучшить систему транспорта в Минске. Вот схемы

Источник материала: Tut.by

Даниил Алениус, как и тысячи белорусов, отсидел этой осенью свои «сутки» в СИЗО. Парень увлекается урбанистикой, так что прямо в камере прикидывал, как усовершенствовать систему столичного транспорта. У Даниила нет специального образования в этой сфере, но рассматривать его схемы любопытно. TUT.BY попросил автора их прокомментировать.

«Простите за качество, рисовал в Жодино»



Даниил Алениус урбанист Автор канала «Беларускі ўрбаніст» в телеграме, твиттере и ютьюбе.

Даниил Алениус — автор канала «Беларускі ўрбаніст» . Парень из Речицы, год жил в Минске, но прямо сейчас находится за границей (уехал после «политического» срока). Недавно он показал подписчикам свои схемы для развития в Минске скоростного транспорта, подписав пост: «Простите за качество, рисовал в Жодино».

25-летний Даниил в октябре отсидел трое суток на Окрестина, а потом 10 — в Жодино. Статьи традиционные — 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению должностного лица) КоАП.

— В Жодино сначала нечего было делать. А потом моему соседу по камере принесли тетрадки — я выторговал пару листочков. Что я помнил хорошо, так это карту Минска. А поскольку у меня есть мысли, как сделать в городе нормальный, упорядоченный скоростной общественный транспорт, я начал рисовать, — рассказывает Даниил.





— Это легкий эскиз, профессионалы наверняка заметили бы какие-то нюансы еще, — добавляет собеседник. — Я размышлял, как быстрее и качественнее покрыть площадь города именно скоростным транспортом, который не стоит в общем автомобильном трафике и работает как часы, с небольшими интервалами. Дело в том, что мощные магистральные скоростные маршруты у нас пока представлены только метрополитеном. А систему скоростного транспорта можно организовать еще и с помощью автобусов, трамваев, электричек.

На схеме Даниила можно заметить необычные названия на месте некоторых привычных станций метро. Например, «Октябрьская» называется «Каліноўскага», «Могилевская» — «Герояў МЗКТ», «Пушкінская» — «Тарайкоўскага».

— Названия такие писал, чтобы поднять себе боевой дух, — объясняет.

Метро. В Зеленый Луг — не надо, лучше развивать трамвай

Осенью в Минске открылась третья ветка метро. Пока это только четыре станции, от которых собираются строить подземку дальше: к "Автовазу" и в Зеленый Луг. Собеседник считает, что метрополитен в Зеленый Луг — это лишнее.





— Вообще строить и содержать метро — это дорогое удовольствие, особенно учитывая те сложности, которые у нас возникают в процессе. Подземка наша строится медленно: открывается пара станций раз в пять-шесть лет. Несколько станций до «Слуцкого Гостинца», думаю, можно достроить. Если появится необходимость — продлить красную ветку метро до Шабанов. И все, это максимум. А насчет планов по метро в Зеленый Луг — не понимаю, ради чего тратить городу на это огромные суммы в течение ближайших лет десяти. Там уже есть хороший выделенный участок, который можно усовершенствовать с помощью реконструкции, физических ограждений, правильной настройки светофоров и пустить по нему трамвай. Будет гораздо дешевле.

Скоростной трамвай: полукольцо плюс ветки в Зеленый Луг, Лебяжий, Сухарево, Чижовку, Лошицу

— В Варшаве очень хорошо развит скоростной трамвай. У нас многие под словом «скоростной» понимают, что трамвай должен ездить с огромной скоростью, но это не так. То же метро ездит не очень быстро, просто мы этого не замечаем. Скоростной трамвай — это выделенный трамвай, или хорошо настроенный. Поездка получается быстрой, когда трамваи не пересекаются с общим трафиком и не стоят в пробках, — объясняет Даниил.

На схеме ниже выделена ветка ускоренного трамвая из Зеленого Луга до трамвайного полукольца, по которому собеседник предлагает проложить линию скоростного трамвая.





— Значительную часть первого кольца я предлагаю отдать под скоростной трамвай. Там очень много широких участков, где можно проложить хороший выделенный путь, мало перекрестков и светофоров.

По задумке Даниила, от этого полукольца могли бы расходиться ветки скоростного трамвая. Про линию в Зеленый Луг уже сказали, а что еще?

— Камвольно-сухаревская ветка могла бы быть выделенной линией с хорошо настроенными светофорами, и не надо никаких суперэстакад из проекта при Сиваке . Центр линии — по первому кольцу. Так быстрее, меньше пересечений, можно организовать неплохой транспортно-пересадочный узел на «Дружной». Дальше — на Маяковского, в Лошицу и депо за МКАД.





Даниил считает, что скоростного транспорта сейчас незаслуженно лишена Лошица, трамвай мог бы восполнить этот пробел.

— Тем более что на Маяковского — много полос. В современной урбанистике считается, что необоснованно широкая дорога — это плохо. Если бы там построили выделенный трамвай, это помогло бы успокоить автомобильный трафик и при этом повысить провозимость улиц в этом направлении.

Еще одна задумка — Дроздово-чижовская линия.





— Скоростной трамвай по проспекту Победителей так и просится. Места много, а поток пассажиров там иногда бывает очень большой: есть жилая застройка, много торговых центров, «Минск-Арена» — когда этот объект заполняется, от него с трудом вывозит людей обычный транспорт. Там можно было бы организовать скоростной трамвай, который в районе Стелы уходил бы на первое кольцо. Потом — на Тростенецкую, Рокоссовского и в Чижовку. По генплану трамвай в Чижовке должен быть, под него отведено место, но его никак не построят. В Серебрянку трамвай тоже планировался. Благодаря скоростному транспорту эти районы получили бы хорошую связь с центром.

Метробус — вместо кольцевой ветки метро

Еще одна скоростная связь на схемах Даниила — метробус.

— В планах по строительству метро есть четвертая линия . Круговая, по контуру второго кольца. Да, по второму кольцу есть пассажиропоток и какой-то пересадочный контур между тремя ветками метро нужен. Но строить такую огромную кольцевую ветку метро — это очень, очень масштабно и несоизмеримо имеющимся у нас ресурсам и количеством людей, которые живут в районе будущих станций «кольцевой».





Собеседник считает, что тут бы как раз пригодилась система скоростных автобусов или троллейбусов: BRT (Bus rapid transit) или TRT (Troyeshina Rapid Transit).

— Это максимально скоростные и вместительные автобусы или троллейбусы, работающие как метро. Было бы хорошо у нас использовать троллейбус, потому что это лучше для экологии, да и электродвигатель быстро разгоняет транспортное средство. Обычно по центру многополосной дороги выделяют несколько полос для метробуса с остановками — наземными станциями. Люди проходят в метробус через турникеты. Автобусы (или троллейбусы) пускают по линии вместительные, ездят они с маленькими интервалами. Если спланировать все правильно, будет намного дешевле, чем рыть подземку. В Москве не так давно открыли кольцевую линию железной дороги, которая работает по схеме метро. Она сейчас перевозит пассажиров не меньше, чем метрополитен.

К слову, прежний мэр Минска Анатолий Сивак в свое время предлагал построить обособленную трамвайную ветку вдоль МКАД.

Городские электрички: Дзержинск — аэропорт и Заславль — Руденск через центр

— На городские электрички возлагали большие надежды, но именно с городским форматом не получилось . Сейчас это просто дополнительные электрички, которые вывозят минчан в Заславль и на Минское море. А городские электрички нужны, чтобы ими пользовались и пассажиры для поездок внутри города. Разговоры о необходимости сквозных маршрутов были, но почему-то решений в этом направлении не принимается, — напоминает Даниил.

Парень нарисовал «очень схематично» две возможные сквозные линии: Дзержинск — Национальный аэропорт и Заславль — Руденск.

— Центральной станцией тут уже мог бы стать «Институт культуры».



Фото: Даниил Алениус

Даниил добавляет, что его идеал — организация городских транспортных систем в Голландии. Ближайший к Минску образец для подражания в плане транспортной системы — Варшава. С умом развивают именно скоростные трамваи в Санкт-Петербурге, есть что подсмотреть и в Москве.

— Властям нужно выслушивать разные мнения экспертов, активистов, потому что город — наше общее место. Но у нас, к сожалению, еще осталось советское понимание управления городами, когда на изменения почти нет возможности влиять.