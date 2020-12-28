В новогоднюю ночь в Гродно троллейбусы будут ездить до пяти утра, а маршруты поменяются

Источник материала: Tut.by

В Гродно в новогоднюю ночь троллейбусы будут ездить до 5 утра, некоторые маршруты изменятся, а первого января количество рейсов будет временно уменьшено, сообщает «Оператор пассажирских перевозок».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Так, маршрут № 3 «Форты — Гродно Азот» будет изменен на маршрут № 3 «Форты — Улица Победоносная» и будет ездить: остановка «Форты — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса — проспект Космонавтов — остановка «Улица Победоносная», обратно по своему маршруту без изменений.

Маршруты № 7, № 13 «Фолюш — Улица Победоносная», № 16 «Химволокно — Улица Молодежная», маршрут № 19 «Девятовка — Улица Победоносная» с часа ночи до пяти утра будут ездить по своему маршруту

Маршрут № 17 «Девятовка — Улица Молодежная» будет изменен на маршрут № 17 «Девятовка — Форты — Улица Молодежная», будет ездить: остановка «Девятовка» — ул. Дзержинского — ул. Курчатова — ул. Врублевского — бульвар Ленинского Комсомола — Форты — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Максима Горького — ул. Островского — ул. Дзержинского — ул. Социалистическая — ул. Карла Маркса -остановка «Улица Молодежная». В обратном направлении: остановка «Улица Молодежная» — ул. Кирова — ул. Калючинская — ул. Октябрьская — ул. Б. Троицкая — ул. Виленская ул. Максима Горького — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Врублевского — ул. Курчатова — ул. Дзержинского — остановочный пункт «Девятовка».

Маршрут № 18 «КСМ — Улица Молодежная» будет курсировать: остановка «КСМ» — ул. Максима Горького — бульвар Ленинского Комсомола — ул. Болдина — ул. Весенняя — ул. Поповича — ул. Советских Пограничников — ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — остановка «Улица Молодежная», в обратном направлении без изменений;

На 1 января 2021 года уменьшено количество троллейбусов на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23.