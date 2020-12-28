«Минск - город-каток». Очень скользко: вот какие видео со столичных улиц шлют читатели

Источник материала: Tut.by

На улицах Минска — очень скользко. Синоптики прогнозируют гололедицу и на завтра . Что рассказывают о ситуации на дорогах и тротуарах минчане, а что говорят коммунальники?



«Коротко о том, как скользко», — шутит читатель TUT.BY

Минчане: «Жуткий гололед!»

Дождь, мокрый снег и погода «каля нуля». На улицах Минска — гололедица, скользко на проезжей части и на тротуарах. «Жуткий гололед!», — говорили даже пенсионеры, которые сегодня собирались у Западного рынка на акцию протеста, но потом разошлись.

Люди присылают видео из самых разных районов Минска. Видно: правда, очень скользко.

Вот ролик, снятый возле Дворца спорта.

А вот — в районе Грушевки.

Советы травматолога: выбирать правильную обувь и группироваться

Некоторые читатели уже успели сегодня упасть на скользком тротуаре.

— Я сделал единственный шаг на тротуаре при подходе к подъезду и тут же оказался на земле. Интересно, что дороги чистые, а на тротуар вообще не ступить! — сетует минчанин, который ушиб руку.



Фото: читатель TUT.BY

Гололедная травма чаще всего связана с тем, что люди не умеют группироваться или выбирают не подходящую для погоды обувь, рассказывал недавно журналисту Health.tut.by врач-травматолог Иван Разуванов.

— Гололедная травма — это, как правило, падение с высоты человеческого роста из-за потери равновесия на скользкой поверхности.

Это может быть связано с выбором зимней обуви — без ребристой подошвы или «зимнего» рисунка на ней, с высоким каблуком. Также травмы случаются и из-за невнимательности, когда человек не смотрит, куда ступает. При падении часто не умеют группироваться: вместо этого рефлекторно выбрасывают руку в сторону, пытаясь на нее опереться, падают навзничь и ударяются затылком. А это самое небезопасное! Надо защищать голову руками, а в идеале — руки прижимать к туловищу и падать на бок.

Что говорят в «Горремавтодоре»?

Городские коммунальные службы отмечают, что вовсю борются с ледяным покрытием. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал замгендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома» Владимир Латушкин.

Он отметил, что спецтранспорта, задействованного на очистке улиц, на улицах Минска стало больше еще с 23 декабря (в среднем в сутки речь про 700 машин). Но моментально охватить весь город сложно — например, из-за узких мест, где технике сложно проехать. Несмотря на это, во всех районах столицы работы по очистке улиц от льда выполняются, говорит специалист. Сотрудники Горремавтодора начинают работу на центральных улицах и постепенно переходят к другим районам города.

Дороги реагентами посыпают 700 рабочих, уверяют коммунальники.