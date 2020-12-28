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«Сонечка будет жить». Еще один ребенок из Беларуси выиграл в лотерею самый дорогой в мире генный препарат

28.12.2020 17:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще один белорусский ребенок — София Жагунь из Ляховичей — получит препарат Zolgensma, который должен остановить прогрессирование неизлечимого генетического заболевания — СМА 1 типа. «Случилось то, чего мы с вами так долго ждали. Сонечка будет жить», — написала в Instagram ее мама Юлия. 28 декабря она узнала, что ее дочка выиграла самый дорогой в мире генный препарат, который даст ей шанс на жизнь.

София Жагунь родилась 14 ноября 2019-го, сейчас ей чуть больше года. В феврале ее мама Юлия Грикель рассказывала TUT.BY историю своей малышки.

Что с дочкой что-то не так, стало понятно, когда Софии исполнился месяц. На плановом приеме невролог ничего не обнаружила, хотя Юлия видела: ребенок совсем не держит голову, почти не шевелит ногами.

— Мы стали бить тревогу, — рассказывала молодая мама. — Пошли на платный прием к неврологу в Барановичах. Врач сказала, что у дочки практически нет рефлексов, и направила в стационар.

После Юлия с дочкой отправились в республиканский центр «Мать и дитя», в котором у них взяли генетический анализ. Он подтвердил диагноз, который предполагали врачи в Барановичах: спинальная мышечная атрофия первого типа.

Это наследственное нейромышечное заболевание, при котором постепенно атрофируются мышцы, и люди сперва теряют способность двигаться, а после дышать и глотать.

На данный момент в мире существует несколько препаратов, способных остановить развитие болезни. Но ни один из них в Беларуси не доступен, хотя в лечении нуждаются более 80 детей и 60 взрослых.

На протяжении года семья Софии Жагунь вела сбор на препарат Zolgensma. Его коммерческая стоимость — более 2 миллионов долларов. Один укол, сделанный вовремя (как правило, до двух лет, пока в организме ребенка не наступило необратимых последствий), способен остановить развитие болезни.

Параллельно родители Софии подали заявку на участие дочки в международной глобальной программе управляемого доступа к генной терапии AVXS-101. Лотерею проводит компания-производитель препарата, которая случайным образом определяет пациента с бесплатным доступом в Zolgensma. В этот раз удача выбрала Софию Жагунь из Беларуси.

— Родные наши, я пишу и плачу, наконец-то случилось чудо! Наш сбор закрыт. Позвонила врач и сказала, что Сонечка выиграла Zolgensma в лотерею, — пишет в Instagram Юлия Грикель. — Я не могу сейчас передать всего того, что я хочу сказать, меня переполняют эмоции… Руки трясутся, слезы счастья текут по щекам… Наконец-то… Мы так долго этого ждали.

До настоящего времени только один ребенок в Беларуси получил Zolgensma в Беларуси. Это Даша Шепетовская из Новополоцка, которая также выиграла препарат в лотерею компании-производителя. 17 декабря ей ввели препарат в РНПЦ «Мать и дитя». Это стало первым в истории страны случаем.

 
 
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«Случилось то, чего мы с вами так долго ждали. Сонечка будет жить», - написала в Instagram ее мама Юлия. 28 декабря она узнала, что ее дочка выиграла самый дорогой в мире...
 
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