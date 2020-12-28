Малышу было 8 дней. Что известно о трагедии в Бобруйске, где из окна 7-го этажа выпали мать с младенцем

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске из окна многоэтажки поздно вечером 24 декабря выпала 31-летняя женщина с новорожденным ребенком . Ребенок выжил, мать — нет. TUT.BY узнал некоторые подробности трагедии.





По словам соседей, в съемную квартиру в их многоэтажке на проспекте Строителей несколько месяцев назад въехали мужчина и женщина. О том, что женщина была беременна, а позже в семье появился младенец, местные не знали — не общались с новоселами.





О трагедии они узнали от милиции — когда сотрудники пошли с поквартирным опросом.

— Что у них в тот вечер произошло, непонятно. Знаем, что мужчина во время трагедии был дома. По камерам наблюдения во дворе видно, что он выбегал раздетый из подъезда примерно в 22.39, — говорит соседка. По ее словам, к тому моменту все уже случилось.



Окно, из которого выпали женщина с младенцем, выходит на пустырь

Новорожденному мальчику, говорят соседи семьи, на тот момент было 8 дней. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. По их информации, малыша перевели на лечение в Минск.

По данным местного издания «Коммерческий курьер», погибшая женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Обстоятельства произошедшего устанавливает СК.