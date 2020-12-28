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Еловые лапки и снежинки: новогодние вагоны появились в минском метро
28.12.2020 18:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Новогодние составы с брендированными под стилистику праздников вагонами появились на Автозаводской и Московской линиях минского метро, сообщила пресс-служба столичного метрополитена в понедельник.
На вагонах изображен Дед Мороз в санях, запряженных оленями, также составы разрисованы снежинками, еловыми лапками, и елками, украшенными игрушками.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На кабине машиниста уже набирает ход наступающий 2021 год, обрамленный в еловые лапки с игрушками-шарами", - говорится в сообщении.
Разработали дизайн вагонов специалисты рекламно-информационного отдела метрополитена.
Минская подземка на время праздников
В новогоднюю ночь "подземка" закроет свои двери в три часа утра. Лишь вход на "Немигу", "Октябрьскую" и "Купаловскую" будет открыт на 15 минут дольше.
В метрополитене попросили приобретать жетоны и проездные билеты заранее, а также напомнили, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, брелоков, колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.
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Разработали дизайн вагонов для подземки специалисты рекламно-информационного отдела столичной "подземки".
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