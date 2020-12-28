Еловые лапки и снежинки: новогодние вагоны появились в минском метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Новогодние составы с брендированными под стилистику праздников вагонами появились на Автозаводской и Московской линиях минского метро, сообщила пресс-служба столичного метрополитена в понедельник.

На вагонах изображен Дед Мороз в санях, запряженных оленями, также составы разрисованы снежинками, еловыми лапками, и елками, украшенными игрушками.

"На кабине машиниста уже набирает ход наступающий 2021 год, обрамленный в еловые лапки с игрушками-шарами", - говорится в сообщении.

Разработали дизайн вагонов специалисты рекламно-информационного отдела метрополитена.

Минская подземка на время праздников изменит режим работы . Например, 31 декабря 2020 года и 6 января 2021 она будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января 2021 года – по графику воскресных дней.

В новогоднюю ночь "подземка" закроет свои двери в три часа утра. Лишь вход на "Немигу", "Октябрьскую" и "Купаловскую" будет открыт на 15 минут дольше.

В метрополитене попросили приобретать жетоны и проездные билеты заранее, а также напомнили, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, брелоков, колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.

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