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«Все начиналось с обычных синяков». История Ольги, сыну которой нужна пересадка костного мозга

28.12.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 года назад у Артема начали появляться синяки на теле, Ольга сразу обратила на это внимание и отправила 8-летнего сына сдавать анализы. В итоге обнаружилось, что в крови катастрофически мало лейкоцитов, которые отвечают за иммунитет. Артему поставили страшный диагноз — апластическая анемия. При таком заболевании иммунная система организма уничтожает собственный костный мозг. И тогда началась борьба за жизнь. Артем, по сути, переехал в больницу, переливания крови, слезы, страх и вопросы о жизни и смерти, выходные в реанимации — стали нормой для 7-классника. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

Вы можете помочь Артему:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Гродно, улНовооктябрьская, 5; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

— белорусские рубли — транзитный счёт BY94AKBB38193821000320000000 на благотворительный счёт BY11AKBB31340000002760070000 в отделении 400/4001, бессрочный

— доллары США — транзитный счёт BY94AKBB38193821000320000000 на благотворительный счёт BY06AKBB31341000001630070000 в отделении 400/4001, бессрочный

— евро — транзитный счёт BY94AKBB38193821000320000000 на благотворительный счёт BY46AKBB31342000001440070000 в отделении 400/4001, бессрочный

— российские рубли — транзитный счёт BY94AKBB38193821000320000000 на благотворительный счёт BY86AKBB31343000001250070000 в отделении 400/4001, бессрочный

Назначение платежа: Шелешко Ольга Анатольевна. Лечение в Республике Беларусь и за рубежом Шелешко Артёма Сергеевича

Пополнить баланс МТС: +375 33 3555702

Карта Беларусбанка:
4246 4100 2052 5280, срок действия 07/23
оформлена на маму Артёма Шелешко Ольгу Анатольевну

Карта ВТБ банка:
4454 5321 1745 3667, срок действия 03/24
оформлена на папу Артёма Шелешко Сергея Николаевича

Карта Белгазпромбанка:
4641 3200 3313 5582, срок действия 06/25
оформлена на папу Артёма Шелешко Сергея Николаевича

Карта БПС-Сбербанка:
4496 5501 6340 2313, срок действия 07/21
оформлена на папу Артёма Шелешко Сергея Николаевича

Почтовый адрес: 230009 г. Гродно, ул. Курчатова, д. 15, кв. 47

Контакты:
+375 29 8 827 265 — Шелешко Ольга Анатольевна, мама Артема
+375 29 8 827 075 — Шелешко Сергей Николаевич, папа Артема

 
Теги: Гродно
 
 
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