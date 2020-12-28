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«Все начиналось с обычных синяков». История Ольги, сыну которой нужна пересадка костного мозга
28.12.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 года назад у Артема начали появляться синяки на теле, Ольга сразу обратила на это внимание и отправила 8-летнего сына сдавать анализы. В итоге обнаружилось, что в крови катастрофически мало лейкоцитов, которые отвечают за иммунитет. Артему поставили страшный диагноз — апластическая анемия. При таком заболевании иммунная система организма уничтожает собственный костный мозг. И тогда началась борьба за жизнь. Артем, по сути, переехал в больницу, переливания крови, слезы, страх и вопросы о жизни и смерти, выходные в реанимации — стали нормой для 7-классника. Мы продолжаем проект «
Вы можете помочь Артему:
Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:
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— доллары США — транзитный счёт BY94AKBB38193821000320000000 на благотворительный счёт BY06AKBB31341000001630070000 в отделении 400/4001, бессрочный
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Назначение платежа: Шелешко Ольга Анатольевна. Лечение в Республике Беларусь и за рубежом Шелешко Артёма Сергеевича
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Мальчик болен апластической анемией, и ему нужна помощь.
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