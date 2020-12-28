Как будет работать метро в новогоднюю ночь

Источник материала: Tut.by

Минская подземка рассказала, как будет работать в новогоднюю ночь и Рождество. Изменения опубликованы на сайте метрополитена.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

31 декабря и 6 января подземка будет работать по графику пятниц, а 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января — по графику воскресных дней.

На трех линиях метро в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года станции закроют на вход в 3.00. «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход чуть позже — в 3.15.

1 января метро откроется, как обычно, в 5.30.

Новогодней ночью с 00.00 до закрытия станций метро на вход поезда будут ходить с таким интервалом: на 1-й и 2-й линиях — 6 минут, на 3-й линии — 10 минут.

Метрополитен просит заранее покупать жетоны и проездные билеты — так вам не придется стоять в очередях, ведь в городе будут праздничные гулянья.