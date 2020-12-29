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Суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать Дворец независимости

29.12.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 декабря суд Заводского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч.1 ст. 340 УК (Заведомо ложное сообщение об опасности), сообщает пресс-служба Верховного суда.


Фото с сайта pixaby.com

14 сентября около 22.12 мужчина позвонил в милицию и сообщил оператору, что у него есть взрывные устройства, а также о готовящемся взрыве в здании Дворца независимости. Мужчина был пьян, а информация была ложной. На место выезжали милиционеры. В результате указанных действий ГУВД Мингорисполкома причинен имущественный вред, сообщили в суде.

Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, ему назначили наказание в виде ареста на три месяца. Кроме того, он пройдет принудительное лечение от алкоголизма

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, ему назначили наказание в виде ареста на три месяца.
 
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