Суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать Дворец независимости

Источник материала: Tut.by

24 декабря суд Заводского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч.1 ст. 340 УК (Заведомо ложное сообщение об опасности), сообщает пресс-служба Верховного суда.



Фото с сайта pixaby.com

14 сентября около 22.12 мужчина позвонил в милицию и сообщил оператору, что у него есть взрывные устройства, а также о готовящемся взрыве в здании Дворца независимости. Мужчина был пьян, а информация была ложной. На место выезжали милиционеры. В результате указанных действий ГУВД Мингорисполкома причинен имущественный вред, сообщили в суде.

Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, ему назначили наказание в виде ареста на три месяца. Кроме того, он пройдет принудительное лечение от алкоголизма

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.