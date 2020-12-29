«Кто-то запасается подарками на Новый год, а мы - водой»: жители целой улицы в Гродно остались без воды

Источник материала: Tut.by

Жители улицы Старая Ольшанка на окраине Гродно остались без воды. Более сотни человек католическое Рождество встретили с ведрами и тазиками, сообщает Блог Гродно S13. Нет надежд, что ситуация поменяется и на Новый год.





Скважина, которая обеспечивала водой жителей этой гродненской улицы, вышла из строя. Ремонтировать ее некому. Сельский совет, на балансе которой она находится, отправляет жителей в гродненский «Водоканал». В «Водоканале» говорят, к скважине не имеют никакого отношения: мол, хотите воды — подключайтесь к центральному водоснабжению. Но жители парируют: подключиться к нему — дело не одного дня. Да и не у всех найдутся деньги, чтобы сразу оплатить все необходимые услуги и работы.

Проблемы у жителей улицы Старая Ольшанка уже не первый раз. Четыре года назад жители на месяц остались без воды. Тогда около сотни людей пользовались привозной. Осенью нынешнего года жители улицы остались без электричества: на протяжении более чем недели свет здесь отключали в 9 утра, включали поздним вечером. Тогда, вспоминают жители, из-за постоянных перебоев с электричеством «летела» вся бытовая техника.

Раньше улица была деревней и числилась на балансе колхоза. Однако, уже почти как десять лет бывшая деревня Ольшанка находится на балансе города, но как только возникают подобные проблемы — «начинаются качели», рассказывают жильцы улицы.

— Звоним городским чиновникам, те говорят — это к колхозу вопросы. Звоним туда — те начинают отсылать к городу, — говорят староольшановцы.

В канун католического Рождества у жителей улицы случилась очередная проблема: скважина, которая обеспечивала водой более чем 40 домов, сломалась. И на всю улицы осталась одна-единственная колонка. Отремонтировать скважину некому. Колхоз, на балансе которой она находится, отсылает в «Водоканал». «Водоканал» отвечает жителям: хотите воды — подключайтесь к центральному водоснабжению, ведь осенью этого года был введен в эксплуатацию центральный водопровод. Но подключиться сразу могут не все.

— Во-первых, сумма для подключения очень приличная выходит и не для всех подъемная. Помимо выдачи технических условий — 1300 рублей, необходимы средства на проект, съемку от геослужбы, на трубу до проведения к дому и прокладки канала. Это дело не одного дня. Водопровод к нам подводили 4 года, а от нас хотят, чтобы мы все за месяц подключились, -говорят жители. — К тому же, техусловия сейчас не дают: документы в исполкоме для индексации суммы.

За водой жители ходят к одной-единственной на всю улицу колонке. Набирают сразу по несколько ведер. Ведь теперь вся жизнь в доме завязана на тазиках — в кранах воды нет.

В диспетчерской «Водоканала» пояснили, что к данной проблеме отношения не имею:

— «Городскую» воду мы подвели, всю документацию подготовили. Скважину мы эту не обслуживаем.

Дозвониться в СПК «Коптевка» и на гродненскую птицефабрику, на балансе которых находится скважина, Блог Гродно S13 не смог. Не смогли журналисты и получить комментарии в Администрации Октябрьского района Гродно: рабочий телефон заместителя главы не отвечал.