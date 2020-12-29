«Такая помощь впервые». Как дела у Витебского зоопарка, который недавно попросил о помощи

Источник материала: Tut.by

На просьбу Витебского зоопарка о благотворительной помощи откликнулись не только горожане, но и предприятия, сообщают «Витьбичи».



Фото: Дмитрий Осипов

Витебский зоопарк, в котором живет почти 150 животных 70 видов, начали благоустраивать. Делают это по поручению председателя горисполкома Вадима Зарянкина.

— Можно сказать, что весь город откликнулся на призыв помочь зоопарку — материалами и рабочей силой. Подключились главы районных администраций, ЖКХ, многие предприятия и организации, — рассказывает главный специалист отдела культуры горисполкома Анатолий Медвецкий.

Рабочие ремонтируют крыши над вольерами львов и медведей. Вскоре благоустроят площадки у зубра и лошадей, обновят манеж для катания. А весной отремонтируют пешеходные дорожки на территории.

— Своими силами сотрудники делают ремонт в помещении для обезьян, где сгнили полы. А вообще, такой «десант» помощников — впервые за 10 лет, сколько я руковожу учреждением, — поделилась директор зоопарка Ирина Орлова.

На благотворительный счет зоопарка с мая по декабрь для покупки продуктов для питомцев люди перечислили 6,5 тысячи рублей. Еже­дневный рацион животных — это почти 40 килограммов говядины, около 10 — рыбы, 80−90 килограммов овощей, 70 килограммов зерна. Плюс крупы, яйца, детское питание и другие продукты.

В 2021 году власти планируют увеличить бюджетное финансирование зоопарка.