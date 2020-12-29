ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Такая помощь впервые». Как дела у Витебского зоопарка, который недавно попросил о помощи

29.12.2020 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На просьбу Витебского зоопарка о благотворительной помощи откликнулись не только горожане, но и предприятия, сообщают «Витьбичи».


Фото: Дмитрий Осипов

Витебский зоопарк, в котором живет почти 150 животных 70 видов, начали благоустраивать. Делают это по поручению председателя горисполкома Вадима Зарянкина.

— Можно сказать, что весь город откликнулся на призыв помочь зоопарку — материалами и рабочей силой. Подключились главы районных администраций, ЖКХ, многие предприятия и организации, — рассказывает главный специалист отдела культуры горисполкома Анатолий Медвецкий.

Рабочие ремонтируют крыши над вольерами львов и медведей. Вскоре благоустроят площадки у зубра и лошадей, обновят манеж для катания. А весной отремонтируют пешеходные дорожки на территории.

— Своими силами сотрудники делают ремонт в помещении для обезьян, где сгнили полы. А вообще, такой «десант» помощников — впервые за 10 лет, сколько я руковожу учреждением, — поделилась директор зоопарка Ирина Орлова.

На благотворительный счет зоопарка с мая по декабрь для покупки продуктов для питомцев люди перечислили 6,5 тысячи рублей. Еже­дневный рацион животных — это почти 40 килограммов говядины, около 10 — рыбы, 80−90 килограммов овощей, 70 килограммов зерна. Плюс крупы, яйца, детское питание и другие продукты.

В 2021 году власти планируют увеличить бюджетное финансирование зоопарка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году власти планируют увеличить бюджетное финансирование зоопарка.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как в Бресте будут ходить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика